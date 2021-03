Manchester City se reencuentra con el triunfo

En partido de la 33ª jornada, avanzado ya que el fin de semana previsto para esa fecha se disputará también la FA Cup, el belga Kevin de Bruyne (15 y 59) y el argelino Riyad Mahrez (40 y 55) lograron sendos dobletes y el alemán Ilkay Gündogan anotó el otro tanto (45+3).

“Hemos ganado por la calidad de los jugadores que teníamos en la cancha”, destacó Guardiola. “Es importante para Kevin y Riyad de marcar. Lo necesitan”, añadió el técnico catalán, que se quejó también de un penal no señalado por el árbitro en una grosera falta de Alex McCarthy sobre Phil Foden.

“Sabéis que en cuatro años no he hablado de los árbitros, pero esta acción ha sido increíble. (El árbitro) no lo ha visto, pero para eso está el VAR. Quizás un día se nos explique la regla a todos los jugadores y entrenadores”.

Gracias a este triunfo, el City recupera la ventaja de 14 puntos frente al United, aunque el equipo de Pep Guardiola cuenta con un partido más.

La victoria, además, inyecta una dosis de confianza y tranquilidad a un City que el fin de semana se enfrentará al Fulham antes de recibir el próximo martes al Borussia Mönchengladbach en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (victoria inglesa en la ida por 2-0).

Resultado del partido adelantado de la 33ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

Manchester City 5 De Bruyne (15, 59), Mahrez (40, 55), Gündogan (45+3)