José Corena y los cremas inician una buena sociedad

A José Corena muchos lo ven como el mejor jugador del torneo anterior, el Apertura 2020 en que ganó el título junto a Guastatoya; pero ahora es integrante de Comunicaciones, y ya empezó a sacar las uñas en ese equipo…

El mediocampista colombiano se apuntó con un gol, su primero y el inicial de los blancos, en la victoria el sábado contra Santa Lucía 3-1. “Ya consigo adaptarme cada vez más al equipo, y cada vez voy a poder aportar más”, dice José, muy contento con su anotación.

Y en los tres partidos jugados hasta ahora con los cremas ha mostrado buen rendimiento, a pesar de varios factores. “El torneo anterior fue bastante cargadito”, explica Jose. “Eso estaba fuera de nuestro alcance por lo de la pandemia; pero tenía ya tres años de jugar con Guastatoya, con un tipo de juego muy marcado”.

¿Es muy diferente el tipo de juego blanco?

-Cuando llegué a Comunicaciones el técnico me hizo entender que ibamos a ir paso a paso, y que poco a poco me adaptaría y le aportaría de mejor manera a la institución, y asi ha sido.

¿Afectan las rotaciones para lograrlo?

-Uno quisiera jugar todos los partidos, para eso trabaja, y a veces no te conformás con jugar uno y descansar otro. Actué en la primera fecha, pero por una carga en el aductor izquierdo no jugué la segunda, aunque yo quería hacerlo; pero él (técnico Tapia) decidió que no para que no hubiera un resentimiento y pudierar jugar el resto del torneo.

Y volvió a la titularidad contra Santa Lucía…

-Y estoy contento porque lo hice hasta con gol; pero en el equipo cualquiera que entre lo va a hacer de la mejor manera, porque es un plantel excepcional. Además el técnico es el que toma las decisiones y son respetables, y por eso hay que estar preparado para cualquier cosa que se pueda dar.

Ahora enfrenten a Malacateco…

-Sabemos lo difícil que es como rival: manejan bastante la pelota, tienen mucha posesión y es de los equipos que les gusta jugar fútbol; pero mejor pensamos en nosotros y tenemos que ser inteligentes para llevar el partido de la mejor manera. Con la calidad de este equipo, podemos sacar un buen resultado, como sería ganar.

¿Favorece jugarlo en césped natural?

-Si, siempre será mejor en grama natural, y más en las condiciones que estaba la cancha de Malacatán.

Liga Nacional

Torneo Clausura 2021

Quinta fecha

Antigua-Xelajú 11:00 h

(Transmite Tigo Sports)

Malacateco-Cremas 12:00 h

(Transmite Claro Sports)

Sanarate-Achuapa 13:00 h

(Transmite Tigo Sports)

Municipal-Sacachispas 15:00 h

(Transmite Televisión Nacional

S. Lucía-Iztapa 15:00 h

(Transmite Claro Sports)

Guastatoya-Cobán 15:00 h

(Transmite Televisión Nacional)