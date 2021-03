Ronaldo y la Juventus se juegan una carta clave

“Conocemos la importancia de este partido, es fundamental para lo que resta de temporada, no podemos fallar”, señaló Pirlo sobre la noche más importante de su incipiente carrera de entrenador.

Una eliminación ante el Oporto, en la misma ronda que la temporada pasada ante el Lyon (0-1, 2-1), sería nefasta para la Juventus, que encomendó la revolución en el juego al ‘Maestro’ con la condición de que no se resintieran los resultados.

“Es la ‘Juve’, es normal que tengamos que ganar. Fue el caso cuando yo era jugador, será también como entrenador”, aseguró Pirlo hace seis meses, poco antes de estrenar su traje de técnico.

El puesto de Pirlo no está en juego. A pesar de que no es la apisonadora que acostumbraba, la Juventus está viva en todas las competiciones y el técnico cuenta con el crédito necesario para sobrevivir en caso de no tener éxito inmediato.

– Cuestión de carácter –

La Juventus ha mantenido su estatus de potencia en las grandes citas del curso, ganando 3-0 en Barcelona para terminar primera de grupo, en la Supercopa de Italia ante el Nápoles (2-0), que fue el primer título de Pirlo como técnico, y en semifinales de Copa contra el Inter, logrando el pase a la final.

En el campeonato, la Juventus sigue en la pelea por su décimo Scudetto consecutivo, aunque está a siete puntos del líder Inter.

Con este panorama, la vuelta de octavos, con un gol a remontar, servirá para medir el carácter de un equipo plagado de estrellas, al que le está faltando regularidad, seña de identidad de la Juventus en esta década de éxitos.

Contra el Oporto, un grupo compacto dirigido por Sergio Conceiçao, deberá completar una actuación como la del sábado, cuando remontó un gol en contra la Lazio para imponerse 3-1.

– Ronaldo, fresco a la hora perfecta –

Cristiano Ronaldo, que solo disputó 20 minutos ante la Lazio para llegar fresco, será la gran baza local, junto con el colombiano Juan Cuadrado, actual mejor pasador de la competición con cinco asistencias, y Álvaro Morata, autor de seis goles en la Champions.

Pirlo podrá contar con los recuperados Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Arthur y Matthijs de Ligt. Entre las bajas, Paulo Dybala (rodilla), Rodrigo Bentancur (covid-19) y Danilo (suspendido).

El Oporto tendrá una baja importante en defensa, Chancel Mbemba, habitual titular junto al veterano Pepe en la zaga. Lesionado en la rodilla izquierda, “probablemente no estará”, dijo Conceiçao.

Para el técnico portugués la Champions es primordial, tras la eliminación la semana pasada en semifinales de Copa y las dificultades en el campeonato (el Oporto es segundo con diez puntos menos que el Sporting Portugal).

En la competición reina, el Oporto es capaz de mirar a los ojos a la Juventus, como demostró en la ida y como exhibe el palmarés. Tanto el equipo portugués como el italiano suman dos ‘Orejonas’, con dos finales disputadas para el primero y nueve para el segundo, que busca recuperar la gloria europea desde hace 25 años.