Royón y cremas, a seguir creciendo

Nicolás Royón, el nuevo delantero argentino de Comunicaciones, pudo aportar un gol en su primer juego como titular con los blancos, en el candente partido empatado 3-3 el pasado miércoles con el Deportivo Iztapa.

“Te deja muy contento convertir gol en tu primer partido como titular”, dice muy animado Royón, quien anotó el segundo gol blanco al minuto 48, el que empataba el partido a 2-2 sólo dos minutos después que los Peces Vela se habian puesto en ventaja 2-1.

“Pude aportar para que nos fuéramos con la nivelación en un partido muy duro” agrega Nicolás. “Y espero seguir de la mejor manera para ayudar al equipo cuando me toque jugar y cuando no me toque”.

Y el nuevo ariete blanco lo dice porque Mauricio Tapia, como lo había advertido, volvió a rotar casi toda la alineación crema, algo que ha hecho en las tres fechas disputadas.

¿Qué les pidió el técnico?

-Siempre las charlas antes de los partidos, en el entretiempo o en los entrenos son para salir a jugar con la máxima motivación. Aunque teníamos cosas extras en contra, como cancha y clima, sabíamos que lo podiamos ganar y llevarnos puntos de aqui. Y a eso salimos.

¿Y regresaron satisfechos?

-Nunca bajamos los brazos y conseguimos un gran punto, aunque creo que merecíamos más.

Ahora reciben a Santa Lucía. ¿Cuál es la consigna?

-Por supuesto ganar. Sumar siempre es un éxito, pero más si es de tres puntos y si seguimos invictos. Creo que hemos jugado muy bien, y a cada compañero que le toca entrar hace un gran esfuerzo por hacer las cosas que pide el Profe. La mentalidad es siempre aportarle al equipo, te toque o no te toque jugar.