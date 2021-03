Landín y Gustatoya esperan prolongar su buena racha

Tres partidos y cinco goles anotados: el inicio de torneo Clausura 2021 del ariete mexicano Luis Landín no puede ser mejor; pero también el de su equipo, Guastatoya, el flamante campeón de la Liga Nacional.

Los Pecho amarillo tienen tres partidos ganados en línea en este que es un sensacional arranque de certamen, y en el que tienen anotados nueve goles, los cinco de Landín incluidos.

“Cerramos de muy buena forma el anterior torneo, con el título, y ahora lo empezamos muy bien”, es el comentario que hace Landín a ese hecho. “Nuestra responsabilidad ahora es el doble, es mayor, pero eso es bonito porque te hace exigirte”.

Para el exitoso ariete mexicano, este es el valor del actual también ganador Guastatoya. “Estar en esta posición no te la pueden quitar tan fácilmente. Es el lugar en que todos en el equipo queremos estar”, dice muy seguro.

Cinco goles en tres partidos. Dos frente a Sanarate (victoria 5-1), uno contra Municipal (victoria 0-1 como visitantes), y dos el último miércoles frente a Achuapa (victoria 3-0).

“Siempre sonará trillado, pero uno trabaja duro. Para el equipo y para uno mismo”, dice Landín. “Nunca hay que darse por vencido, siempre hay que insistir y salir de la zona de confort. El éxito es consecuencia de lo que uno trabaja, del deseo de trascender”.

Su trayectoria ha sido amplia. Ha jugado en muchos lugares…

-Pues ya tengo mis añitos; pero estoy contento porque he tenido buenos momentos en el fútbol, pero también malos. Y trato de tomarlos con madurez. Cuando anoto no es que sea el mejor, y cuando no anoto tampoco es porque sea el más malo…

¿Y está feliz de estar en Guastatoya?

-Mucho. Aqui somos una familia en donde nos sentimos muy contentos. Y cuando uno esta cómodo, feliz, el rendimiento es mayor. No sé que me depare el futuro, pero considero que me quedo aqui los años que me quedan…

Los jugadores mexicanos han tenido mucho éxito en Liga Nacional con los goles…

-Es bueno que a un paisano le vaya bien. “El Tin” (Aguistín Herrera) y (Carlos) Kamiani son parte de la historia del fútbol de Guatemala. Son excelentes personas y buenísimos jugadores. Sus cifras de goles son extraordinarias.

¿Cuál es la clave de este Guastatoya campeón?

-El grupo que hemos formado, afición, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Eso tiene mucho que ver para que estemos donde estamos. Y en el vestuario se nota, todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Y eso que hemos hablado tanto, se nota en el campo.

¿Qué pensás de las rotaciones de alineaciones?

-Eso lo maneja el cuerpo técnico. Con el preparador físico han manejado muy bien las cargas. Hay cambios, pero se han sabido manejar sin desmantelar al equipo.

Contra Sacachispas

-Guastatoya visita el sábado a Sacachispas (19:00 horas, transmite Claro Sports), el equipo dirigido por Andrés Larrea y con el uruguayo Egidio Arévalo en su alineación.

-“A Egidio le enfrenté varias veces en México. Es un grandísimo jugador”, dice Luis Landín. “Todos lo conocen, y vino a este fútbol y se ha visto bien. Y aunque pelean el descenso, Sacachispas se ha visto en forma. Se van a jugar la vida en este partido, pero ojalá que saquemos un buen resultado en esa cancha”.

Liga Nacional

Torneo Clausura 2021

Cuarta fecha

Sábado 6 de marzo

Cobán-Sanarate 11:00 h

(Transmite Tigo Sports)

Iztapa-Antigua 13:00 h

(Transmite Tigo Sports)

Cremas-S. Lucía 17:00 h

(Transmite Televisión Nacional, Tigo Sports)

Sacachispas-Guastatoya 19:00 h

(Transmite Claro Sports)

Domingo 7 de marzo

Achuapa-Municipal 13:00 h

(Transmite Claro Sports)

Xelajú-Malacateco 15:30 h

(Transmite Tigo Sports)