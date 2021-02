Gustavo Britos, obligado a borrar a Ramiro Rocca

Contra todo pronóstico, Municipal perdió la final del anterior torneo Apertura 2020 contra Guastatoya; y ahora, para ir tras la corona del certamen de Clausura 2021, necesita goles, y para eso contrató al delantero argentino Gustavo Ezequiel Britos, quien está más que conciente de eso.

“Vengo a Guatemala con la mejor espectativa, y estoy más que sabido de eso”, dice el nuevo ariete rojo. “Para un delantero es fundamental hacer goles, y si me traen es para eso. Y espero marcar muchos para ayudar al equipo y estar en lo más alto posible de la tabla de posiciones”.

¿Cuáles son tus características de juego?

-Soy un nueve neto. Me puedo mover por los costados pero trato de jugar por el centro, siempre me han colocado en esa posición.

¿Porqué venir a Guatemala?

-Saber que Municipal es el equipo más grande del pais me llevó a no pensarlo mucho. Por eso tomé la decisión de venir acá.

No fue difícil decidirse…

-Un intermediario me preguntó si estaba libre para venir al club y dije que si. Todo fue rápido y sencillo.

¿Cómo te recibió el plantel?

-Me trataron muy bien, aunque no he tenido más contacto con ellos, porque me toca por ahora trabajar diferenciado. Pero veo que es un grupo sano y bueno, y eso es excelente para afrontar un torneo como este, con tanto juegos seguidos.

¿Ya te dijeron cómo quieren que te movás en el campo?

-No hemos hablado tan de lleno de mi función. Ahorita estoy en trabajo de adaptación, pero ya en el final de esta semana trabajamos más en eso.

¿Tenías actividad antes de venir?

-Ahora sólo me pongo a punto para llegar de la mejor manera al primer partido. Yo estaba ya en entrenos y eso me facilita realizar el trabajo que el Profe pide.

¿Tu objetivo?

-Vengo a aportar. Todos en el plantel vamos para el mismo lado y eso es fundamental: con solidaridad en la cancha se pueden conseguir muchas cosas…

El programa

Liga Nacional

Torneo Clausura 2021

Segunda fecha

Sábado 27 de febrero

Antigua-Cremas 11:30 h

(Transmite Tigo Sports)

Malacateco-S. Lucía 12:00 h

(Transmite Claro Sports)

Municipal-Guastatoya 15:00 h

(Transmite Televisión Nacional)

Domingo 28 de febrero

Achuapa-Cobán 11:00 h

(Transmite Claro Sports)

Sanarate-Sacachispas 13:00 h

(Transmite Tigo Sports)

Xelajú-Iztapa 15:30 h

(Transmite Tigo Sports)