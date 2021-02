Amarini Villatoro: “Ritmo de 90 minutos”

Se le ganó a Nicaragua 1-0 el miércoles por la tarde, pero la Selección de Guatemala tuvo más sombras que luces en el partido disputado contra los pinoleros en el Centro de Alto Rendimiento de la zona 15.

Y el técnico de la azul y blanco, Amarini Villatoro, lo entiende asi. “Soy conciente de que Nicaragua, del minuto 60 al 80, pudo ganar el partido”, dice el estratega nacional. “Y fue por cuestión nuestra, porque dejamos de hacer cosas que en el primer tiempo hicimos bien”.

Y lo que dice el técnico lo vimos todos. Se hizo un primer tiempo más o menos bueno, pero un segundo fatal. “Lo que más me deja este partido es que tenemos que trabajar para mantener el patrón de juego durante los noventa minutos y mejorar la efectividad. En un partido internacional, un equipo con más experiencia no te perdona eso”.

Efectividad…

El análisis del partido arroja explicaciones acerca del pensamiento de Amarini. “No fuimos efectivos de cara al arco”, dice el técnico. “El primer tiempo lo justifico asi. En el segundo, la presión de obtener el resultado positivo nos pasó factura. Nos llevó a cometer muchos errores y esos errores los pudieron hacer efectivos ellos, porque los llevaron de cara al gol”.

Ellos atacaron mucho más que nosotros en el segundo tiempo..

-Es cierto, generaron en el segundo tiempo, pero en el primero prácticamente no habian tenido llegada a nuestro arco.

¿La gustó entonces el primer tiempo de Guatemala?

-En el primer tiempo tuvimos tres o cuatro ocasiones claras que debimos hacerlas efectivas, para tener un mejor control del partido, para manejarlo mejor. No las concretamos y lógico, el rival en cualquier momento va a tener una propuesta, ellos la tuvieron en el segundo período y por suerte no aprovecharon sus oportunidades. Y al final, en una jugada de pelota parada nosostros si concretamos.

¿No le gustó entonces el partido?

-No me gustó sufrir asi en el juego. No me gustó el segundo tiempo. Nos desordenamos mucho y eso hay que corregirlo camino de lo que viene.

¿Qué es lo que más le disgusta?

-A nivel internacional, otro equipo con más experiencia no te perdona esos 20 minutos malos, te los cobra. Y fueron 20 minutos de verdad malos, donde perdimos las marcas, la concentración, el orden y fuimos imprecisos con la pelota.

¿Cómo se resuelve eso?

-Tendré que hablar con el grupo porque hay elementos con experiencia de eliminatoria mundialista que tienen que asumir el liderazgo en esos momentos difíciles. Y debemos buscar regular un buen rendimiento en los

noventa minutos del juego.

Madurez ¿en un mes?

El tiempo se acorta, y la eliminatoria está ya a un mes de distancia. ¿Hay margen para lograr algo mejor que lo visto ante Nicaragua?

Amarini Villatoro se nota visiblemente preocupado; pero aún tiene confianza, dice. “Lo que tenemos que trabajar es en madurar” explica. “Este es un grupo muy joven: prácticamente habían cinco o seis muchachos que si el proceso de preolimpicos estuviera lo estarian jugando. Tenemos que madurar y no hay tiempo, lo tenemos que hacer ya”.

¿Aún hace pruebas de jugadores?

-Esta es la base. Faltan algunos elementos de afuera y por alli algunos no entraron en el partido con Nicaragua. Vamos a trabajar con este grupo en cambiar este tipo de situaciones que nos pueden llevar a obtener mejores resultados