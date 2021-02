Kenderson Navarro aprovecha la oportunidad con la Selección

Tiene apenas 18 años, y a Kenderson Navarro, segundo arquero de Municipal, le llegó completamente de sorpresa la convocatoria a Selección Nacional de Guatemala, para participar del microciclo de preparación que culmina con el juego contra la similar de Nicaragua hoy por la tarde.

“Para nada me esperaba este llamado”, confiesa emocionado Kenderson. “Llegó en el mejor momento, porque he trabajado con disciplina y constancia, muy duro, para ganarme un puesto en el equipo, y aqui haré lo mismo”.

“A mis padres fue a los primeros que les comuniqué lo de la convocatoria, y se pusieron muy contentos”, relata Kenderson. “Y ya no aguantaba las ganas de que llegara el lunes para estar aqui”.

¿Cómo te recibieron en la concentración?

-Muy bien, mejor de lo que esperaba. Me siento como en casa y estoy contento con el grupo que encontré.

No jugás habitualmente con el club…

-Asi es, pero allá entreno con todo para cuando me toque jugar, y hasta para ganarme un puesto de titular, y como digo, lo mismo será aqui. Me tengo una confianza bastante grande, y especialmente ahora que estoy en Selección.

¿Conocés a algunos de los seleccionados?

-Eso es parte de mi felicidad, los he enfrentado en la Liga, y me recibieron bien. Uno por uno me fui presentando con ellos y todos me dijeron que tuviera confianza de lo que podia hacer aqui.

El técnico, ¿qué te dijo?

-Que me sintiera en casa, que trabajara duro, que me tienen mucha confianza, y que demostrara el porqué estoy acá.

Ya estuviste en selecciones menores. ¿Cuál es la diferencia?

-Es muy diferente a ser llamado a sub 20. Aqui tenés que manejar tu mente de otra forma, para demostrar que sos un jugador enteramente profesional. Es lo primero que vi.

El juego

Miércoles 24 de febrero

Guatemala-Nicaragua 15:00 hrs.

En el Centro de Alto Rendimiento de la Federación de Fútbol.

¿La probable?

Kevin Moscoso; Wilson Pineda, José Pinto, Moisés Hernández, Stheven Robles; Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos, Nicholas Rittmeyer; Marvin Ceballos, Darwin Lom, José Martínez.

Los convocados

Arqueros: Kevin Moscoso (Comunicaciones), Victor Ayala (Antigua), Kenderson Navarro (Municipal).

Defensas: Stheven Robles (Comunicaciones) José Pinto (Comunicaciones), Moisés Hernández (Antigua), Wilson Pineda (Guastatoya), Kervin García (Antigua), Oscar Castellanos (Antigua), Luis de León (Municipal).

Mediocampistas: Rodrigo Saravia (Comunicaciones), Rudy Barrientos (Municipal), Pablo Aguilar (Comunicaciones), José Märquez (Guastatoya), Nicholas Rittmeyer (Charleston Battery), Oscar Santis (Comunicaciones), Anderson Ortiz (Guastatoya).

Delanteros: Robin Betancourt (Cobán), Jorge Vargas (Guastatoya), Marvin Ceballos (Guastatoya), José Martínez (Municipal), Darwin Lom (California United).