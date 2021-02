Tapia destaca el triunfo contra Xelajú, pero acepta que se debe mejorar

Dos veces se puso en ventaja Comunicaciones, y dos veces le empató Xelajú M.C. el domingo por la tarde y noche en el estadio Doroteo Guamuch, hasta que el hondureño Junior Lacayo estableció con su gol al minuto 58 la victoria de los albos 3-2 contra los altenses.

Por supuesto que eso no le gustó mucho al técnico de los blancos, Mauricio Tapia. “Yo creo que es más mental, pero me puedo equivocar”, dice el estratega argentino de los blancos. “Debemos ser más solidarios, estar más concentrados y no quedarnos en los festejos. No debemos pensar que el partido se terminó allí, con anotar un gol”.

“Tuvimos la oportunidad de ganar, y eso es bueno, pero no lo es que tuvimos que dar vuelta al marcador tres veces”, agrega con algo de molestia. “Pudimos ganar mejor digo yo”.

Algunos piensan que fue bueno, porque resultó un partido de ida y vuelta…

-Yo particularmente no voy mucho por esa línea, prefiero anotar y después ser más sólidos, y no que el partido sea de ida y vuelta, de estar en un marco y en el otro. Yo prefiero estar más en el campo contrario y que el rival no tenga tantas posibilidades.

¿Y porqué se dio ese “ida y vuelta”?

-Bueno, Xela tiene un buen equipo, llegó a semifinales en el torneo pasado, terminó bien el certamen y se reforzó bien. Creo que le ganamos a un difícil rival y eso hay que destacarlo. Era lo que más necesitábamos, arrancar con una victoria.

¿Pesa lo sucedido en el torneo anterior?

-No tendría que estar hablando de eso, pero cuando empieza tan pronto un nuevo torneo no tenemos toda la capacidad de dar vuelta a la página tan rápido. Después de todo lo que pasamos lo tenemos todos presente, pero para convertirlo en algo positivo.

¿De qué manera?

-Que nos sirva al menos para creer en nosotros, entonces será para sumar. Y allí vendrá la sapiencia del cuerpo técnico para saber cuando dar vuelta a la página y encauzar las cosas para donde se debe.