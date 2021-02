Djokovic: “Una final muy sufrida”

“Todas (las finales) son diferentes. Pero desde un punto de vista emocional, con todo que pasó sobre la pista, mi lesión, y fuera de ella, las cuarentenas, es sin duda el torneo de Grand Slam más complicado que jugué”, reconoció Djokovic, número 1 del mundo, en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Lo mínimo que se puede decir es que estas cuatro semanas fueron una montaña rusa. Al principio no nos sentimos del todo bienvenidos, a juzgar por lo que ponían los medios. Pero al final el torneo fue un éxito para Tennis Australia (la Federación) y para Australia como país. Esperamos vivir otros torneos como éste, pero hay pocas opciones de jugar otros torneos con público”, añadió.

“Aunque tuve la suerte de conquistar muchos ‘Grandes’ y de jugar numerosas finales de ‘Grandes’ en mi vida, aprecio cada uno de esos éxitos más aún que el precedente, porque sé que cuanto más pase el tiempo más difícil me resultará alzar un trofeo de Grand Slam”, confesó el serbio, que está a dos títulos de Grand Slam del récord que ostentan de forma conjunta Roger Federer y Rafa Nadal.

“Están los jóvenes que llegan, que tienen hambre también, quizá más que yo, y se hace difícil ganarlos para mí, pero también para Roger (Federer) y Rafa (Nadal). No es que me sienta viejo o cansado, pero sé que desde un punto de vista biológico las cosas ya no sol lo mismo para mí que hace diez años”.

“Estas dos semanas han sido una montaña rusa para mí”, reconoció ‘Djoko’. “Quiero dar las gracias al Rod Laver Arena, la historia de amor continúa”, afirmó ante los cerca de 7.400 espectadores presentes.

¿Dolores abdominales? Al verlo elevarse para un ‘smash’ que le dio una ventaja de 3-0 en el primer set, cualquiera podría suponer que su estado físico era óptimo. También al comprobar el resultado final, con victoria en tres sets en menos de dos horas.

Y eso que Medvedev había pasado cuatro horas y media menos sobre la pista (más o menos un partido a cinco sets) que Djokovic en su recorrido a la final.

“Me hubiera gustado hacer que el partido durase más y hacerlo más interesante para vosotros, pero hoy no era el día”, reconoció Medvedev dirigiéndose al público.

“Estamos hablando de unos cíborgs del tenis, en el mejor sentido de la palabra. Son simplemente increíbles”, añadió sobre los componentes del llamado ‘Big Three’, Roger Federer, Rafa Nadal y Djokovic.

– Vaticinio cumplido –

Pero el serbio había avisado: “Con todo el respeto que debo a los demás jugadores (sin contar a Federer y Nadal), aún tienen trabajo por delante para tomar el relevo. No voy a quedarme aquí y dejarles hacer. Les obligaré a pelear duro para lograrlo”, había declarado a la cadena Eurosport.

Promesa cumplida y apuesta ganada: entre Djokovic y Nadal se reparten diez de los once últimos títulos de Grand Slam (desde Roland Garros 2018). Sólo Dominic Thiem, en el US Open 2020, logró arrebatarles uno, aunque fue en ausencia de Nadal y Federer, y con Djokovic descalificado.

“Daniil es uno de los jugadores más difíciles de jugar a los que me he enfrentado. No te preocupes, es sólo cuestión de tiempo que levantes un trofeo de Grand Slam. Pero me gustaría que esperases aún unos años”, lanzó sonriente Djokovic al ruso en la ceremonia de entrega de trofeos.

El serbio batirá uno de los récords de Federer el 8 de marzo, cuando inicie su 311ª semana en la cúspide de la jerarquía mundial. El suizo quedó bloqueado en 310 semanas.