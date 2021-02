Tapia, adrenalina por el título crema

El torneo pasado “se nos escapó de las manos”, dice el técnico de Comunicaciones Mauricio Tapia; pero con la permanencia de buena parte de su plantel, y con contrataciones que buscan llenar los vacíos que perjudicaron, el equipo albo busca llegar de nuevo, tras una larga espera, al título, en el torneo Clausura 2021.

“Tuvimos que cambiar algunas cosas”, reconoce el argentino conductor de los blancos. “Y por eso buscamos integrar a jugadores que pueden potenciar nuestro rendimiento”.

Sin vuelta a la página

Para Mauricio Tapia la actuación en el certamen de Apertura 2020 no fue nada buena.

“No puedo dar vuelta tan fácilmente la página del torneo pasado” dice Mauricio con sinceridad. “Chocamos con diversas dificultades, como las sanciones, el covid 19, y la parte final fue mala para nosotros”.

“Estuvimos aparentemente bien en la clasificación, y nos metimos a pelear el primer lugar; pero después dejamos mucho que desear al salir eliminados como locales contra Antigua” expresa.

Según usted ¿qué pasó?

-Tenemos que hacer una buena autocrítica. Se nos escaparon ciertas situaciones, como la pandemia, las lesiones y nos quedamos casi sin diez jugadores. No supimos manejarlas. También se hizo algo mediático lo de las sanciones, que si ameritaba el castigo que dieron o no, y no pudimos gestionarlo. Esperamos no equivocarnos esta vez.

¿Y de los jugadores nuevos, que criterios tiene?

-A Pablo (Aguilar) no lo conozco, pero aportará una dinámica importante para las transiciones ofensivas. Junior (Lacayo) es un jugador rápido y potente. (José) Corena ayudará en lo mismo; a (Alexander) Robinson lo conozco bien y se lo que puede dar. (Nicolás) Royón es un complemento más importante que Bladimir (Diaz), se maneja por todo el frente del ataque.

¿Qué es lo que buscan para el equipo?

-Llegar a una mejor puesta a punto, como lo que ya teníamos en el Clausura 2020. En el Apertura 2020 no nos veíamos avasalladores, ganábamos pero con lo justo. Queremos volver al Comunicaciones de antes de la pandemia.

¿Tiene mucha presión para lograr el título?

-No me condicionan, simplemente seguimos el trabajo. El tema es seguir con el proyecto aunque a veces no se logren algunas cosas. Además tenemos un plantel que ha sido ganador. Cómo jugador y después con 15 años de técnico me las conozco de todas, todas, y necesito vivir con esa adrenalina de la presión por resultados…