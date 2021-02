The Weeknd brilla en el show del medio tiempo Pepsi del Super Bowl

El artista canadiense encendió el Raymond James Stadium con una actuación desde las tribunas, para engalanar el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl patrocinado por Pepsi.

El espectáculo del Pepsi medio tiempo del Super Bowl LV tuvo un sabor muy diferente al resto debido a la pandemia del COVID-19. Esta vez el escenario se montó en una de las tribunas del Raymond James Stadium.

The Weeknd acaparó los reflectores con una actuación espectacular en la que el color rojo fue predominante.

Grandes sorpresas

Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del artista, bajó de un auto en un escenario que simulaba las luces de la ciudad y después descendió al escenario donde lo esperaba un coro y arrancó su actuación con Starboy seguido por The Hills.

Cuando interpretó Can’t Feel My Face, The Weekend ingresó bajo el escenario a una sala cubierta de luces y espejos, donde lo acompañó un grupo de bailarines, quienes portaban máscaras.

A su regreso al escenario entonó I Feel it Coming, uno de sus mayores éxitos.

Después siguió con Save Your Tears y Earned it, de la película Fifty Shades of Grey y que lo hizo merecedor a un premio Grammy por mejor interpretación R&B.

The Weeknd bajó al escenario con el elenco de bailarines, quienes llevaban guantes con luces para realizar una coreografía en el terreno de juego primero con House of Balloons y después al ritmo de Blinding Lights, que de acuerdo a Spotify fue la canción más escuchada del 2020 con más de 1,500 millones de reproducciones.

A diferencia de otros años, The Weeknd no estuvo acompañado por artistas invitados.