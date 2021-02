Bini: “Estamos fuertes”

Por un momento Municipal fue desbordado, cuando Guastatoya se puso en ventaja 2-0 apenas en 14 minutos de juego, pero su técnico, Sebastián Bini, mantuvo la calma: su equipo aún descontó al 2-1 el marcador de su derrota en el estadio David Cordón Hichos el jueves, y considera que todo se puede revertir.

“Estamos muy fuertes”, dice Bini. “Entendémos bien lo que implica disputar el juego de vuelta como locales en el estadio El Trébol, y vamos a revertir lo que pasó el jueves”, explica con mucha confianza.

“Estamos tranquilos viendo que faltan noventa minutos que se pueden alargar”, agrega el conductor rojo. “Estamos con la mente puesta en el partido de vuelta y en lo que tenemos que hacer para ganarlo. Y queremos de verdad ganarlo…”

¿Porqué se dio ese inicio en el que se vieron en desventaja tan tempranera?

-Tuvimos poca concentración en el inicio, pero asi puede suceder cuando las peores cosas se dan en contra. Pero repito, esperamos revertirlo y confiamos en cambiarlo todo el domingo. Mis jugadores se brindaron por completo en el primer partido, jugamos ahora en casa el encuentro de vuelta y queremos ganarlo.

¿Cómo preparar ese juego, en vista de lo sucedido en el de ida?

-Nada del otro mundo. Preparamos el partido como tal, ajustamos detalles que no nos gustaron del primero, y lo más importante es que los jugadores puedan recuperarse y llegar fuertes al juego del domingo.

¿Tuvo un resentimiento físico su equipo?

-El cansancio normal de jugar tan seguido, pero el plantel está entrenado para eso. La mayoria de elementos terminaron bien y todos pueden ser parte de la convocatoria.

¿Y los incidentes del final del partido?

-Sinceramente fue vergonzoso. Si hablámos del campo deportivo nos ganaron bien y no hay nada que objetar, pero aparte no se como hay gente que se atreve a llenar un estadio en un clima tan delicado como el de la pandemia…

Usted se vio implicado…

-Me tiraron un vaso con cerveza y me parece que está fuera de la realidad de Guatemala y el mundo. Hay limitaciones para cuidar la salud de la gente. Hay impedimentos para ir a los estadios y resulta que hay invitaciones y pareciera que se rien de la salud. No me cabe en la cabeza.

Agenda roja

-Sin lesionados (aparte del mediocampista Brandon de León, que estaba descartado para los dos juegos de la final), el plantel de Municipal entrenó ayer por la mañana en el estadio El Trébol. Los que jugaron el jueves realizaron actividades regenerativas y el resto tareas físicas para equilibrar las cargas.

-Los activos en el juego de ida hicieron un trabajo físico liviano y recuperación con hielo. Hoy se entrena de nuevo a las 9:00 horas en el recinto de la zona 3, y después los convocados pasan a concentración en un hotel de la zona 10.