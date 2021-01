Pochetino cree que Mbappé se quedará en el Paris SG

“Existen muchos rumores, pero lo veo en el PSG muchos años, y esa es la ilusión del club. Contamos con él durante el tiempo que estemos aquí”, dijo Pochettino en una entrevista que publica este jueves la edición en línea del diario Marca.

“Es verdad que tiene que tomar una decisión pero le vemos contento y muy comprometido con este proyecto”, añadió el técnico argentino, preguntado por el supuesto interés del Real Madrid.

El joven atacante francés, que finaliza contrato en junio de 2022, afirmó recientemente que está reflexionando sobre su futuro.

“Quiero reflexionar sobre lo que quiero los próximos años, dónde quiero estar, es eso lo que está en mi reflexión”, dijo a la televisión Téléfoot, insistiendo en que quiere pensarlo mucho para tomar una decisión firme sobre su futuro.

Pochettino se mostró más cauto a la hora de hablar sobre el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que finaliza contrato en junio y que todavía no ha renovado con el conjunto blanco.

“La estrategia del PSG ya es desde hace años, cuando fichamos a Ronaldinho, ver las oportunidades de mercado y adherir a los que pueden mejorar lo que tenemos. Se verá en estos meses”, dijo ‘Poche’.

“Aquí Ramos encontraría un gran club con la obsesión de ganar siempre, el PSG uno de los grandes del mundo”, afirmó al ser preguntado si le gustaría contar con el central merengue.

En otra entrevista en la edición en línea del diario As, Pochettino se muestra también muy prudente a la hora de hablar sobre la posibilidad de que Leo Messi, que acaba contrato en junio pueda recalar en el PSG.

“Al final veremos lo que pasa. Mi responsabilidad es tener respeto por los jugadores que militan en otros equipos y mantener esa distancia”, dijo a As.

“En el fútbol no todo vale, pero todos los clubes trabajan para conseguir los mejores futbolistas para estar más cerca de la victoria”, añadió Pochettino, admitiendo que “¿Qué entrenador en el mundo no querría tener a un jugador del calibre del que me dice?”.