Municipal recupera a “el Gambetita” Díaz

Enfrentar a Antigua GFC en semifinales es un hecho muy especial para Alejandro Diaz. “El Gambetita” con Municipal, afronta a partir de este jueves, en el estadio Pensativo (13:15 horas, transmite Tigo Sports) a los panzaverdes, en las semifinales del torneo Apertura 2020.

“Lo hemos visto todos, es un equipo difícil”, opina el argentino acerca de los antigueños. “En el partido contra Comunicaciones todos pensaban que se quedaban en el camino y los dejaron afuera a ellos, asi que no hay que confiarse y debemos tomar las precauciones necesarias. Lo hemos hecho bien hasta ahora y debemos buscar el paso a la final”.

¿Cuál es tu opinión de ellos?

-Son muy buenos. Intentan jugar y te dejan jugar; pero tenemos que hacer nuestro fútbol.

¿Qué es lo que puede definir al ganador?

-Para nosotros el mantener el orden y estar mentalizados de que tenemos que hacer un partido inteligente en cancha de ellos. No sirve regresar con un mal resultado, debemos sacar un buen marcador para llegar con ventaja al Trébol.

Jugaste en Antigua. ¿Qué significa para vos?

-Siempre lo dije, le tengo un gran respeto al equipo y a la dirigencia, me trataron muy bien, pero ahora me toca defender otro ‘escudo’ y lo voy a hacer a muerte como con ellos.

Hiciste una asistencia en el de ida y un gol en el de vuelta de la final del Clausura 2019 que le ganaron a ellos…

-Son lindos mis recuerdos de esa final. Llegar al equipo más lindo de la Liga, Municipal, y de una vez con un título. No se le da a cualquiera. Lo disfruté, y cada vez que lo veo de nuevo me emociono…

¿Estás para jugar?

-Me he exigido al máximo los últimos dias para estar de titular. Y si no me toca entrar, ayudar hasta donde pueda y en donde juegue. Todos mis compañeros se estan esforzando al máximo para lograr el objetivo, que es el campeonato, y por alli es que se vuelve difícil jugar…

Físicamente ¿cómo estás?

-Bien. Pensé que me iba a costar por el tema de que estuve enfermo y bastantes dias inactivo, pero el cuerpo técnico me llevó de la mejor forma y estoy para este tipo de partidos. Queda en manos de ellos si juego.

La agenda roja

-Municipal trabajó con un once sin seleccionados la semana pasada, pero con el retorno de los jugadores integrados a la azul y blanco para el juego ganado a Puerto Rico, esta sería la alineación para enfrentar a Antigua GFC el jueves: Victor García; Luis de León, Manuel López, Carlos Gallardo, Jaime Alas; José Rosales, Rudy Barrientos, Frank de León; Ramiro Rocca, José Martínez y Janderson Pereira.

-Mientras los seleccionados estuvieron fuera, Sebastian Bini utilizó a José Morales como lateral derecho, Carlos Alvarado en el medio campo y Alejandro Diaz en el ataque.

-El equipo rojo entrenó ayer por la mañana, mismo horario para la práctica de hoy, y después se viaja a Antigua Guatemala, para quedar a la espera del juego de mañana.

Las semifinales

Torneo Apertura 2020

Semifinales

Ida

Jueves 28 de enero

Guastatoya-Xelajú M.C. 11:00 h

(Transmite Televisión Nacional)

Antigua GFC-Municipal 13:15 h

(Transmite Tigo Sport)

Vuelta

Domingo 31 de enero

Municipal-Antigua GFC 11:00 h

(Transmite Televisión Nacional)

Xelajú M.C.-Guastatoya 15:00 h

(Transmite Tigo Sports)