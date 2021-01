Santis, objetivo consumado

Es un momento especial para Oscar “Lelito” Santis, delantero de Comunicaciones: no sólo apareció con impacto de goles y buen fútbol en los blancos en el torneo Apertura 2020, también fue convocado a la Selección Nacional de Guatemala que enfrentará el viernes a Puerto Rico (Estadio Doroteo Guamuch, a las 18:00 horas).

“Claro, no me la esperaba”, dice Santis. “Quien me avisó fue Rodrigo (Saravia) después del partido del domingo (perdido por los blancos 0-3 contra Antigua GFC). ¡Ni zapatos tenía! y tuve que llamar al utilero para que me proporcionara unos…”

Y será un reto a enfrentar y vencer, según Oscar.

Motivante

La convocatoria le cayó en buena hora al delantero blanco. “Es algo complicado después de esa derrota contra Antigua”, dice, “pero esto es motivante: logré un objetivo, mi primera convocatoria a Selección. Siempre he trabajado fuerte y eso ha tenido su recompensa”.

Y por lo mismo piensa quedarse en el cuadro azul y blanco, después de este microciclo que concluye con los partidos ante los puertorriqueños.

“Diez, quince o 20 minutos que me toquen ante los puertorriqueños hay que estar muy concentrado”, dice Oscar. “Siento responsabilidad grande por representar no sólo a mi club, también a Guatemala, y el espacio que me den trataré de aprovecharlo”.

Acerca de su continuidad con Comunicaciones, Santis explica cuál es su situación. “Este semestre se termina mi contrato con Suchitepéquez, que me tiene a préstamo en Comunicaciones, y estamos en pláticas. Ya me presentaron condiciones, y es un porcentaje alto el de quedarme aquí”, dice. “Quiero seguir en ésta institución, me gusta estar aquí”.