Barreda marca la diferencia

Barreda recorrió los 348 kilómetros de la especial en 3 horas 45 minutos y 27 segundos, superando así al botsuano Ross Branch (Yamaha) por apenas 13 segundos y al australiano Daniel Sanders (KTM) en 53 segundos.

La etapa había sido recortada en 100 kilómetros por la organización a causa del gran número de participantes que finalizaron con retraso la quinta etapa.

No hubo este viernes problemas de navegación ni grandes diferencias entre los favoritos.

“Ha sido una primera semana difícil con mucha navegación. La navegación con la que nos estamos encontrando es algo nuevo para mí. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando y voy a intentar hacerlo mejor durante la segunda semana”, declaró Barreda.

El australiano Toby Price (KTM), 7º en la etapa y ganador del Dakar-2019, recuperó el liderato de la general, superando a Benavides (Honda) 2 minutos 16 segundos y al chileno José Ignacio Cornejo en 2 minutos y 57 segundos.

“Nos hemos encontrado con mucha arena y dunas, no ha sido fácil así que estoy satisfecho con el resultado. A lo largo de la semana he cometido algunos errores estúpidos en las dos primeras etapas pero luego he cogido ritmo y después he firmado buenas etapas en las que he peleado por los puestos de honor”, apuntó el chileno, quien tuvo que abrir pista este viernes con Benavides.