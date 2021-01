“El Tin” Herrera favorecido con la postergación del torneo

Agustín Herrera está de regreso en los entrenamientos de Comunicaciones, tras sufrir contagio de coronavirus, y a él si la favorece una momentánea, y nueva, pausa del torneo Apertura 2020, porque tendrá un poco más de tiempo para recuperar su estado físico y futbolístico.

“La verdad siento como que me dió una pequeña gripa”, explica al ariete goleador de los albos. “No la pasé tan mal, en lo personal fue muy suave y hasta me permitió trabajar físicamente en casa”.

“La verdad tenés que tener mucho cuidado con todo esto”, expresa “El Tin”. “En el equipo y en la casa tenemos protocolos de seguridad sanitaria, pero con todo y las medidas es algo que te puede dar”.

“Por supuesto que te afecta en tu rendimiento”, agrega. “Aunque en mi caso he tenido gripas más fuertes. Al regresar me costó un poquito, pero entrené con bicicleta y pesas que pude adaptar en mi cuarto, y me siento bien ahora”.

Sobre el partido pendiente contra Antigua GFC, de vuelta por los cuartos de final del certamen, “El Tin” considera que no será nada fácil, pese a los problemas de contagio de los panzaverdes.

“Es un partido muy duro”, dice. “Antigua tiene buenos jugadores, pero ahora con problemas de preparación, pero estamos más enfocados en nosotros y en tratar de hacer lo mejor no sólo en este partido, sino en el final del torneo”.