John Méndez: “Fue un gol extraño”

Fue una “bella” pared la que armó John Méndez en la entrada del área iztapeña con José Javier Martínez, la que concluyó con gol en el arco de Iztapa, para abrir la victoria de Municipal en el juego del domingo ante los Peces Vela, 3-1, y remachar su paso a semifinales con un amplio global de 6-2.

Como “una jugada rara” la califica categóricamente John, que la definió a los tropezones con un defensa de los porteños. “Con el Flaco (José Martínez) la practicamos en los entrenos y salió bien, pero fue algo extraña”.

“Cuando me devuelve la pared, sólo vi la manera de controlar el balón”, dice John. “Pero llega el lateral tico (Jordan Smith) y me desbalancea. Es allí cuando veo de reojo a Elder (Herrera, arquero de Iztapa) y casi al caer le toco la pelota y se va adentro.”

Ganaron, y clasificaron a la siguiente ronda del torneo Apertura 2020. Y ya habian vencido en el juego de ida en el marcador, pero nunca pensaron que la serie estaba definida.

“Jamás pensamos que la llave estaba ganada”, apunta John. “Fuimos y ganamos de visita, que fue lo más importante; pero de locales, aunque sabíamos que estábamos arriba, tratamos de confirmarlo. Fuimos contundentes, y eso nos ayudó mucho: ahora a esperar y seguir el trabajo duro, porque no queremos regalar nada”.

Por supuesto que está satisfecho por contribuir de esa manera al triunfo del equipo…

-Estoy contento por aportar al club y empezar el año con el pie derecho. Se viene lo más bonito del torneo, pasamos a semifinales y quedamos a la espera de nuestro rival, y trataremos de hacer las cosas bien adentro y fuera del campo.

Tendrán que esperar un poco, por la pandemia…

-Las cosas son complicadas. Te querés cuidar mucho pero no sabés donde te contagiás. Ya me pasó, venia con buenas actuaciones y me tuve que parar quince dias y no jugar. De todos modos me preparaba 20 minutos al hacer lo que podia en casa, pero no es lo mismo a correr en el campo.

Y una nueva espera, por los contagios de Antigua, ¿ afecta?

-Te quita ritmo, pero tenés que trabajar el doble. Veníamos bien, pero habrá que ser pacientes y pararse de nuevo; sin embargo lo importante es la salud, de uno y de la familia.

Tienen mucha rotación de alineaciones en el medio campo, ¿afecta?

-No. En la recta final te sirve mucho. Hay algunos lesionados, otros tocados y algunos cansados, y de esa forma podemos salir bien. Hay buena competencia en el plantel y tenés que buscarte las oportunidades en cada entreno para aportarle al club.

Actualidad roja

-El plantel de Municipal descansó lunes, tras el triunfo del domingo ante Iztapa 3-1 para ganar la serie de cuartos de final en el global por 6-2, y por la reunión virtual de Liga Nacional para reprogramar los partidos de la serie entre Comunicaciones y Antigua GFC por problemas de los aguacateros con contagios del coronavirus.

-Las prácticas se reanudan hoy a las 9:30 horas. Aún no se presentan los jugadores Brandon de León y Alejandro Díaz, por contagio de Covid 19.