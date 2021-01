Leipzig toma el liderato

El español Dani Olmo firmó el único gol del partido en el minuto 67, con un golpeo con la diestra desde el lado derecho.

Dio así los tres puntos a los visitantes, que en la primera mitad habían fallado un penal, lanzado por el sueco Emil Forsberg en el 23.

Gracias a este triunfo, el Leipzig, que había comenzado el año y la jornada a dos puntos del líder Bayern Múnich, se pone provisionalmente primero con una unidad de ventaja, a la espera de que los bávaros reciban el domingo al Maguncia (17º), el penúltimo clasificado.

El equipo que entrena el joven técnico Julian Nagelsmann vuelve al camino del triunfo en la Bundesliga, después de haber cerrado su año 2020 con un empate decepcionante sin goles ante el Colonia.

El Leipzig aprovechó además a la perfección la derrota que había sufrido poco antes el Bayer Leverkusen por 2-1 en Fráncfort ante el Eintracht.

El Bayer Leverkusen baja al tercer puesto, ahora a tres unidades del equipo de la extinta RDA.

Después de mantenerse invicto durante doce jornadas, el equipo de Leverkusen cerró su 2020 cediendo el liderato al Bayern Múnich, con el que sufrió el pasado 19 de diciembre su primer revés (2-1), como local, en la última jornada alemana del año recién terminado.

El año 2021 arranca de igual manera para ellos, con una derrota por el mismo resultado.

El Bayer Leverkusen empezó ganando en Fráncfort, con un tanto de Nadiem Amiri en el 9, pero el Eintracht (8º) remontó después, con una diana de Amin Younes (22) y un tanto en contra del burkinés Edmond Tapsoba (54).

Resultados:

Sábado:

Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach 0 – 1

Werder Bremen – Unión Berlín 0 – 2

Hoffenheim – Friburgo 1 – 3

Eintracht Fráncfort – Bayer Leverkusen 2 – 1

Colonia – Augsburgo 0 – 1

Hertha Berlín – Schalke 04 3 – 0

Stuttgart – RB Leipzig 0 – 1

Domingo:

8:30 hrs. Borussia Dortmund – Wolfsburgo

11:00 hrs. Bayern Múnich – Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. RB Leipzig 31 14 9 4 1 25 9 16

2. Bayern Múnich 30 13 9 3 1 39 19 20

3. Bayer Leverkusen 28 14 8 4 2 29 14 15

4. Unión Berlín 24 14 6 6 2 29 18 11

5. Wolfsburgo 24 13 6 6 1 20 13 7

6. Borussia Dortmund 22 13 7 1 5 26 18 8

7. B. Mönchengladbach 21 14 5 6 3 25 22 3

8. Eintracht Fráncfort 20 14 4 8 2 23 23 0

9. Friburgo 20 14 5 5 4 23 24 -1

10. Augsburgo 19 14 5 4 5 16 19 -3

11. Stuttgart 18 14 4 6 4 26 21 5

12. Hertha Berlín 16 14 4 4 6 23 24 -1

13. Hoffenheim 15 14 4 3 7 22 26 -4

14. Werder Bremen 14 14 3 5 6 16 23 -7

15. Colonia 11 14 2 5 7 13 22 -9

16. Arminia Bielefeld 10 14 3 1 10 9 24 -15

17. Maguncia 6 13 1 3 9 12 26 -14

18. Schalke 04 4 14 0 4 10 8 39 -31

…

