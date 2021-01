Antigua presenta nueve casos de Coronavirus

La directiva de Antigua oficializó por medio de un comunicado que nueve integrantes de su plantel dieron positivo al Coronavirus, y aunque no especificó cuántos eran jugadores esta noticia se convierte en un duro golpe para el cuadro “panzaverde” con miras al duelo de vuelta de este domingo contra Comunicaciones en los cuartos del final del Torneo Apertura.

La Liga Nacional está a la espera de poder reprogramar el partido, ya que se dijo que las autoridades de salud recomendaron que todo el plantel de Antigua entre en cuarentena y eso obligaría a suspender el partido; sin embargo, no se ha confirmado esta informaicón.

Duro golpe

Antigua recibió una dura noticia este sábado, ya que luego de que un integrante del cuerpo técnico dio positivo al Coronavirus, el viernes le realizó pruebas a todo su plantel y este sábado reportó que nueve dieron positivo.

La directiva antigüeña se limitó a informar en un escueto comunicado que eran nueve los positivos; sin embargo, se desconoce si son todos jugadores o integrantes del cuerpo técnico, o algún directivo.

Se especula que autoridades del Ministerio de Salud de Sacatepéquez habrían recomendado que todo el plantel antigüeño podría quedar en cuarentena, por lo que el partido contra los cremas quedaría suspendido.

…

This content is for Suscripción Digital y Suscripción Digital + Impreso members only.