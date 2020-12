Mick sigue los pasos de su padre: Michael Schumacher

PREGUNTA: ¿Cómo se siente tras el anuncio de su ascenso a Fórmula 1?

RESPUESTA: «Es un sueño que se cumple, un sueño que persigo desde los tres años. ¡Por fin está pasando y es genial! (…) Nunca he perdido de vista esta idea, siempre he sido optimista y estaba convencido de que iba a llegar. Es más difícil cuando los resultados no están ahí, así que está muy bien que hayan llegado este año en F2 (es líder del Mundial a falta de una carrera) y la temporada 2018 en F3 (que ganó) también demostró que no soy un mal piloto, creo».

P: Sigue los pasos de su padre…

R: «Es fantástico practicar el mismo deporte, que tanto amamos ambos. Seguir el mismo camino, descubrir este deporte en todos estos aspectos, es genial».

P: Va a tener que lidiar con una enorme atención de los medios y del público por la identidad de su padre. ¿Cómo va a gestionarlo?

R: «He estado bajo los focos desde muy joven, más aún por el deporte que practico. Me he acostumbrado. Lo llevo bastante bien y creo que mis resultados lo demuestran. Voy a procurar hacer lo mismo el próximo año».

P: Es cercano a varias personalidades de la F1 que han acompañado a su padre (Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Ross Brawn, director deportivo de la F1, y Stefano Domenicali, el futuro director de la F1). ¿Qué le aportan?

R: «Los tres han sido parte integral de la carrera de mi padre y de la mía. Es fantástico ver su posición en el deporte hoy y eso me ha ayudado a verlo de forma diferente, a través de sus ojos y su experiencia, lo que solo puede ayudarme en el futuro. Veo todo el trabajo que hicieron con mi padre para ganar esos campeonatos y después en la FIA y en la F1. Sé que puedo confiar en ellos si tengo alguna duda».

P: ¿Cuáles son sus objetivos para la próxima temporada, sabiendo que Haas no está deportivamente a su mejor nivel?

R: «Siempre quieres mejorar entre el inicio y el final de la temporada. Tenemos un equipo con mucha experiencia, mucho talento, así que no me preocupo. Vamos a trabajar bien juntos y a mejorar el monoplaza tanto como sea posible (…) Mi perspectiva para el próximo año es progresar como piloto y dar lo mejor. Eso será un reto, pero sé que el equipo tiene lo que hace falta para ayudarme a crecer».

P: ¿Sueña con un futuro como Charles Leclerc, de la red de jóvenes de Ferrari a la Scuderia pasando por un equipo cliente de su motor, como es el caso de Haas?

R: «Mi camino no ha hecho más que comenzar. Estoy muy orgulloso y contento de pilotar para Haas el próximo año y de intentar construir algo juntos».