Bini: No hay “Rocca dependencia”

Ya se empieza a hablar de una “Ramiro dependencia” de Municipal, por los cuatro goles anotados por Ramiro Rocca para los rojos el domingo último frente a Deportivo Iztapa, para finalmente vapulear a los Peces Vela por marcador estruendoso de 6-0.

El primero que lo niega es el propio técnico de los rojos, Sebastián Bini, quien primero felicita las actitudes “de conjunto” de su exitoso ariete, que es el sobrado líder del torneo Apertura 2020 en el rubro de goleadores, con 19 dianas, ocho por delante del segundo artillero, el mexicano Carlos Kamiani, del propio equipo Pez Vela, que suma 11.

“El compañerismo que mostró (Ramiro Rocca) con un compañero es impagable”, dice admirado Bini. “Con alguien asi voy hasta donde sea. Le cedió el cobro del penal a José (Martínez) para que este subiera su motivación. ‘El Flaquito’ falló su cobro, de todas maneras de una forma peculiar, porque su tiro pegó en el poste y en la espalda del arquero y no se fue adentro, pero tuvo su revancha y anotó después, lo que lo estimulará mucho”.

Cinco pies al gato…

Y a eso de la dependencia de su artillero, Bini responde de una manera radical: “¿Ramiro Rocca-dependencia? Le estan buscando cinco patas al gato”, dice el adiestrador munícipe. “Municipal está sólido, fuerte. Ha tropezado en algunos partidos, pero no hay que buscar más allá, el equipo genera mucho, y si dependieramos de un sólo jugador no provocaríamos esa cantidad de jugadas de gol.”

Y refuerza su pensamiento en esto: “Si fuera por jugadas de penal que le hacen a Ramiro, o por goles que sólo las mete él, bueno, pero…”

“Nos basamos por ejemplo en la generosidad de un jugador para recuperar la pelota, como fue el arranque de las asistencias que dieron ‘el Flaquito’ y Janderson en algunos goles”, afirma. “Esas cosas a mi como entrenador me gustan, me dan un plus. Quizás a la gente no le interese, pero a mi en lo personal me reconforta”.

Y se viene ahora Santa Lucia en el próximo partido para los rojos. Así lo ve el conductor de los escarlatas. “Siempre el partido que viene es el más importante. Sólo nos faltan dos y queremos ganarlos los dos; pero será difícil, porque Santa Lucía busca entrar entre los ocho que clasifican y será muy batallador en el campo”, expresa.

Sin premio

Y por supuesto, a Sebastian Bini no le gusta mucho que el ganador de la fase previa a las finales no tenga más incentivos. “No sé si me molesta, pero es atípico. Siempre jugamos de una manera y se daba prioridad a los equipos que tenían buena clasificación, por lo menos para tener mínima ventaja”, opina. “Después del trabajo de todo el semestre no tener un mínimo premio no es justo, pero son las reglas de este torneo y hay que aceptarlas”.