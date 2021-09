Madre soltera con cuatro hijos queda en la calle al no poder seguir pagando renta

Marcelina de León Jiménez, de 26 años, con sus cuatro hijos ha quedado en la calle al no poder seguir pagando el cuarto donde alquilaba y donde había instalado una pequeña tortillería con la que subsistía con sus hijos, en el barrio Caridad, del municipio de San Benito, Petén.

Buenos vecinos del lugar al percatarse de lo que ocurría decidieron prestarle un terreno y construirle un refugio improvisado con nailon y pedazos de lamina para que pasara las noches con sus hijos.

“Salí a la tienda y vi a la señora llorando con sus hijos sentados en el suelo, a un lado tenían unas bolsas con ropa y algunos platos de plástico. Entonces decidimos como vecinos apoyarla en lo que pudimos, les improvisamos un refugio y les conseguimos una cama en buen estado” manifestó Octavila García.

La afectada manifestó que debido las pocas ganancias de su venta de tortillas ya no pudo seguir pagando su cuarto de alquiler, por lo que le pidieron que se fuera. “Solo me alcanzaba para dar de comer a mis hijos y comprar jabón para lavar la ropa, no para pagar el alquiler del cuarto” expresó.

Marcelina de León tiene cuatro hijos de 6, 4 y 2 años, y una niña de 3 meses de nacida, comenta que el papá de sus hijos los abandonó.