360 A vuelo de pájaro

Los gobiernos del Grupo de los Siete se están acercando a un acuerdo para lograr una tasa impositiva corporativa mínima de al menos el 15% en las negociaciones internacionales, pero siguen en desacuerdo sobre cómo tratar a las empresas de tecnología global.

Las acciones estadounidenses subieron el viernes, empujando al S&P 500 cerca de un máximo histórico, después de que un repunte en las contrataciones el mes pasado reforzó la confianza en la economía, aunque los 559 mil nuevos empleos fueron menores que el pronóstico promedio. Un fuerte aumento en los salarios por hora hizo que Wall Street se preocupara por la inflación.

Cuando JP Morgan pidió a un equipo de unos 15 operadores de derivados de acciones, con sede en Londres, que se trasladaran a París, no fue bien recibido. Casi la mitad de ellos decidió dejar de fumar. Y no se trata solo de JP Morgan: la resistencia de algunos a abandonar Londres plantea un enigma para la industria, ya que se produce en un momento en que los bancos se enfrentan a una presión cada vez mayor para trasladar personal al bloque después del brexit.

Novo Nordisk recibió la aprobación de EE. UU. Para su terapia que ayudó a los pacientes a perder aproximadamente el 15% de su peso corporal en los ensayos, una alternativa a un medicamento existente, así como una cirugía de obesidad invasiva y costosa.

Aunque tienen menos dinero en el banco que los estadounidenses mayores, los millenials y la generación Z son los que abren sus billeteras a medida que la economía estadounidense se recupera. Es posible que estén gastando incluso más de lo que gastaban antes de la pandemia.

Los turistas del Reino Unido se apresuraron a regresar de Portugal antes de que el requisito de cuarentena entre en vigencia el martes, lo que elevó los precios de los boletos hasta US$1,000 debido a que los viajeros reorganizaron los vuelos antes de la fecha límite. Las tasas de infección por coronavirus en el Reino Unido se dirigen en la dirección equivocada en el momento equivocado para el primer ministro Boris Johnson.

El soborno funciona en una pandemia. El anuncio del presidente estadounidense Joe Biden la semana pasada de que Anheuser-Busch InBev regalaría cerveza fue el último intento para persuadir a los estadounidenses que dudan de que se vacunen. Otros funcionarios públicos han colgado empanadas, pistolas e incluso dinero en efectivo. Fuera de EE. UU., un envío de vacunas donadas se dirige a Corea del Sur, la primera de 25 millones de dosis almacenadas que Biden se comprometió a distribuir en todo el mundo.

Los empleadores estadounidenses agregaron 559 mil puestos de trabajo en mayo a medida que aumentaba la contratación. La tasa de desempleo cayó al 5.8 por ciento.

A medida que las infecciones disminuyen, las vacunas se propagan y las empresas reabren, la economía ha comenzado a recuperarse, pero el camino no ha sido fácil. El crecimiento del empleo repuntó hacia arriba y hacia abajo en los últimos meses y puede continuar su progreso desigual durante el verano, dijeron analistas.

Según la última lectura del “rastreador de recuperación” compilado por Oxford Economics. El índice combina una variedad de estadísticas de alta frecuencia (casos de COVID, estadías en hoteles, ofertas de trabajo, solicitudes de hipotecas y similares) para medir la actividad económica en relación con fines de enero, antes de que la pandemia cambiara todo.

Las ganancias no se comparten de manera uniforme. Como tantos otros aspectos de la recuperación, los efectos son desiguales. En la última lectura semanal, poco menos de la mitad de los Estados mejoraron y el resto se mantuvo estable o bajó.

