Estrena “El Conjuro 3”, basada en un hecho real

Los experimentados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de los casos más espeluznantes de su carrera en El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (The Devil Made Me Do It).

Arne Cheyne Johnson es acusado de asesinato. Al enfrentar al tribunal se declara inocente y culpa de sus actos al demonio. La investigación conduce a los Warren a vivir espeluznantes peligros en los que su vida está en constante riesgo. Las evidencias aterradoras y los acontecimientos los llevan a conclusiones que sorprenderán al sistema de justicia.

Una saga de horror real

La franquicia de películas de terror El conjuro incluye la saga de Annabelle y La monja. Está basada en las vivencias de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. En los años 1970 y 1980 sus hallazgos fueron reconocidos como válidos por la iglesia católica de Estados Unidos. Sin embargo, luego de algunas investigaciones posteriores debieron admitir que algunas de sus historias eran falsas.

La producción

Una de las novedades de esta cinta es la dirección de Michael Chaves. El guion fue escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick. Patrick Wilson y Vera Farmiga retoman sus papeles protagonistas como Ed y Lorraine Warren.

La película se grabó en 2019 y su premier estaba prevista para el 11 de septiembre de 2020. Debido a la pandemia el estreno se retrasó. En Guatemala, la cinta podrá verse en las salas de cine a partir del 3 de junio.

