Alcalde de Villa Canales suma dos años sin ser investigado

La falta de un dictamen que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para determinar el valor de un terreno, detiene una investigación contra el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín Ordóñez. La pesquisa debió iniciarse en 2019 por la supuesta autorización anómala de una licencia de construcción, pero la Fiscalía exige el informe de la CGC para avanzar en la averiguación.

Hace dos años, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal autorizó retirarle el derecho de antejuicio a Marroquín, tras una denuncia del entonces concejal I de la comuna de Villa Canales, Mauricio Evans del Cid, la cual señala que el jefe edil junto con la mayoría del Concejo Municipal autorizaron una licencia de construcción a favor de la entidad Granate S. A. por Q5 mil, pese a que el Departamento de Licencias de Construcción recomendó que esta debía tener un valor de Q128 mil 962.

Marroquín respondió a elPeriódico que la Municipalidad cobró menos de lo recomendado porque los propietarios de Granate donaron un terreno donde se construyó un instituto tecnológico. Agregó que el Concejo en pleno puede decidir que se cobre más, o menos por una licencia. Sin embargo, el Código Municipal señala que solo se podrán condonar o rebajar multas por recargos por falta de pago de arbitrios.

El expediente identificado como MP001-2018-90551 está asignado a la Agencia 3 de la Fiscalía de Delitos Administrativos, a cargo de la fiscal Azucena Ixlaj Rodríguez y de la auxiliar Alondra Rodas López. El 5 de febrero de 2020, Rodas solicitó a la CGC valuar el terreno cedido por Granate, ubicado en la carretera a El Zapote, Villa Canales. Un año después, el informe sigue sin llegar al MP.

CGC no realizó avalúo

Aníbal García, abogado de Evans, indicó que el dictamen se encuentra a cargo de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias de la CGC. Walfred Rodríguez Tórtola, jefe de ese Despacho, explicó que la Contraloría no entregará el avalúo que se pidió en la investigación porque este se solicitó a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi), pero no lo realizó. Rodríguez aseguró que la Contraloría cuenta con valuadores, pero sus servicios no fueron requeridos en este proceso.

El director de Auditoría aseguró que el retraso en la entrega del informe que pidió el MP obedeció a la pandemia del COVID-19. Rodríguez afirmó que el dictamen, aún sin el avalúo, será trasladado la próxima semana a la Fiscalía. Según el funcionario de la CGC, la licencia de construcción quedó sin efecto. Sin embargo, cuando se entrevistó al jefe edil sobre este proceso, no aclaró que la licencia de construcción se haya anulado.

Para esta nota se intentó comunicación con la fiscal Azucena Ixlaj, para preguntarle sobre los avances de la investigación. Pero no atendió las llamadas hechas a su teléfono registrado en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

El jefe de Comunicación del MP, Juan Luis Pantaleón, ofreció que ayer explicarían por qué la indagación contra el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín Ordóñez, se encuentra detenida pese a que perdió su inmunidad hace dos años. Sin embargo, no hubo respuesta a las consultas hechas por elPeriódico.

La licencia

La sociedad anónima Granate solicitó en 2018 a la Municipalidad de Villa Canales la licencia para el proyecto residencial Las Cruces, para desarrollarse en un área de 21 mil 312 metros cuadrados destinados para desmembrar 114 lotes. La empresa solo pagó Q5 mil por la construcción que además incluye autorización de movimientos de tierra, drenajes, tendido eléctrico y pozo mecánico. El representante legal de Granate, S. A. es José Miguel Moreno Escamilla.