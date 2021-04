Aparecen las primeras imágenes de una tableta plegable de Samsung

El fabricante surcoreano es actualmente el único que ha lanzado tres modelos de teléfonos plegables: el Galaxy Fold, el Galaxy Z Flip (5G) y el Galaxy Z Fold 2. Por lo tanto, siempre ha parecido que es cuestión de tiempo que Samsung presente su primera tableta plegable.

A finales del 2019, LetsGoDigital ya informó sobre una posible Galaxy Tab Fold, pero desde entonces, se ha mantenido un relativo silencio sobre su diseño. El 16 de febrero de 2021, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos concedió a Samsung Electronics una patente de diseño para un dispositivo de pantalla.

La patente se ha incluido también en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la protección mundial del diseño patentado. La documentación de 18 páginas muestra y describe una tableta Samsung Galaxy con una pantalla flexible.

El diseño del dispositivo es particular. A la altura de la articulación, la carcasa es relativamente gruesa y luego se estrecha. La parte inferior también es más fina que la superior. Recuerda en cierto modo al smartphone plegable Huawei Mate X2 presentado recientemente.

No hay pantalla de cobertura y no se ve ninguna cámara en la parte delantera o trasera de la carcasa. Esto hace que el dispositivo móvil tenga un aspecto especialmente elegante. Al abrirlo, se despliega una gran pantalla flexible. Los bordes de la pantalla se han reducido al mínimo, de modo que la cámara no cabe en el bisel.Por eso, Samsung ha hecho un pequeño hueco en la pantalla a ambos lados de la charnela con la cámara y el flash incorporados allí. También es la única cámara integrada en esta tableta.

Como el dispositivo es tan fino, todos los botones y conexiones están colocados en el panel lateral, a la altura de la charnela. En el lado izquierdo, hay un botón para encenderlo y un altavoz, en el lado derecho hay otro altavoz y una conexión USB-C integrada.La tableta patentada parece muy elegante y encajaría bien dentro de la gama Galaxy, opina LetsGoDigital. Por el momento, sin embargo, sigue sin estar claro cuándo Samsung presentará su tableta plegable.