El informe de empleo en EE.UU. sorprende al mercado

Los datos de empleo en Estados Unidos correspondientes al mes de febrero han sido buenos, mejores de lo que esperaba el mercado. El mes pasado se crearon 379 mil nóminas no agrícolas, cifra mucho mejor que los 182 mil de estimación del consenso y dato que duplica el creado en enero. La tasa de desempleo baja una décima hasta el 6.2 por ciento, mejor de lo esperado.

También una buena noticia en las nóminas privadas no agrícolas. En febrero se crearon 465 mil, mucho mejor dato que el esperado y que las 90 mil creadas en enero.

Los ingresos medios por hora, en término interanual, suben un 5.3 por ciento (igual que el dato anterior) y el dato mensual sube un 0.2 por ciento, una décima más que en enero.

Las nuevas contrataciones se dieron principalmente en el sector hotelero y de ocio, que había sido duramente golpeado por las restricciones implementadas en la pandemia, y que creó en febrero 355 mil puestos de trabajo.

Los analistas esperaban en total 200 mil nuevos puestos de trabajo. La cifra de enero fue revisada en fuerte alza, de 49 mil nuevos puestos inicialmente estimados a 166 mil.

Se trata de empleos en bares y restaurantes, pero también en otras actividades vinculadas a ocio y alojamiento, así como servicios de salud, ventas minoristas, e industria manufacturera.

Disputa Boeing – Airbus

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron este viernes suspender los aranceles que se han aplicado mutuamente por las disputas sobre Boeing (NYSE:BA) y Airbus (PA:AIR) que han mantenido en la Organización Mundial del Comercio (OMC), durante una llamada telefónica entre ambos líderes.

“Como símbolo de este nuevo inicio, el presidente Biden y yo acordamos suspender todos nuestros aranceles impuestos en el contexto de la disputa por Airbus y Boeing, tanto en aeronaves como en productos que no son aeronaves, durante un periodo inicial de cuatro meses”, dijo la política alemana en un comunicado.

Añadió que ambos se comprometieron a centrarse en resolver la disputa sobre Airbus y Boeing a partir del trabajo de sus respectivos encargados de la política comercial.

“Esto son excelentes noticias para las empresas e industrias a ambos lados del Atlántico, y una señal muy positiva para nuestra cooperación económica en los próximos años”, indicó Von der Leyen.

En alianza

La suspensión de los aranceles se hará efectiva en cuanto las dos partes concluyan los procedimientos internos necesarios. La UE y Estados Unidos se habían impuesto recíprocamente tarifas de represalia en la larga disputa dirimida por la Organización Mundial del Comercio sobre la concesión de subsidios, respectivamente, a la empresa aeroespacial europea Airbus y la estadounidense Boeing.

En la llamada telefónica, los líderes también hablaron sobre la pandemia del coronavirus y las vacunas. “La UE y Estados Unidos son grandes productores de vacunas y tenemos un fuerte interés en trabajar juntos, para el buen funcionamiento de las cadenas de suministro globales”, expuso la exministra germana, en un momento en el que Estados Unidos está ganando la carrera por la vacunación de su población frente al club comunitario.

La presidenta de la CE invitó a Biden a la cumbre global sobre salud que se celebrará en Roma el 21 de mayo. Además, los dos políticos trataron la cooperación en la lucha contra el cambio climático y Von der Leyen agradeció al Presidente estadounidense que su país haya regresado al Acuerdo de París sobre el clima.

“Acordamos implicarnos en el asunto antes de la COP26 en Glasgow este año”, constató, para anunciar que el enviado especial estadounidense para el clima, John Kerry, participará en la próxima reunión semanal de los comisarios europeos.

La Presidenta de la Comisión también agradeció a Biden la invitación para participar en la cumbre sobre cambio climático que Estados Unidos ha convocado este año.

En cuanto a la relación económica, Bruselas propuso hoy a Washington “una nueva asociación arraigada en nuestros valores y principios compartidos”, así como establecer un consejo sobre comercio y tecnología a nivel ministerial para tratar los “desafíos de la innovación”.

“Veo esto como un foro clave para construir nuestra alianza transatlántica sobre tecnología”, subrayó.

Sobre la política exterior, estuvieron de acuerdo en “intensificar” la cooperación y “apoyar la democracia, estabilidad y prosperidad en el contexto de un entorno internacional en rápida evolución”, y Bruselas aseveró que eso se realizará “en estrecha cooperación con la OTAN”.

“Compartimos una perspectiva estratégica sobre Rusia. Sugerí que coordináramos de cerca nuestras políticas y medidas con respecto a Europa Oriental, en particular. Compartimos nuestros puntos de vista sobre la situación en Ucrania”, declaró la Presidenta de la CE.

Von der Leyen consideró que la conversación telefónica de hoy fue “el primero de muchos intercambios y el inicio de una buena asociación personal” con Biden.

Deutsche Bank – Commerzbank: ¿Una fusión de dos débiles?

En realidad, Deutsche Bank quería regresar por sus propios medios. Sin embargo, periódicamente hay rumores sobre una fusión con Commerzbank. Los políticos presionan y ahora la fusión podría ir en serio.

Hace medio año, Christian Sewing anunció que su banco estaría listo para una gran fusión en un año y medio, como máximo. Sin embargo, los rumores sobre una fusión con el Commerzbank no se calmaron. En febrero, Sewing recibió un mandato de sus colegas en el consejo de administración para hablar informalmente con Martin Zielke, CEO de Commerzbank, sobre una fusión o adquisición, informa el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’, citando a los círculos financieros.

Los primeros contactos informales de este tipo ya se hicieron “en grupos muy pequeños”, dice el periódico ‘Welt am Sonntag’. Sin embargo, estos aún no se encuentran en una etapa en la que deben ser notificados. Los portavoces de ambas instituciones financieras no quisieron comentar sobre los informes. Según una información privilegiada, debe tomarse una decisión a favor o en contra de una fusión dentro de las próximas semanas.

Durante meses, se ha presionado a las dos instituciones financieras a fusionarse. La economía de Alemania necesita de un banco alemán fuerte, no está cansado de recalcar el Ministro de Finanzas Olaf Scholz (SPD). La gente habla sobre la situación para poder hacer las cosas necesarias “en caso de que haya que hacer algo”, dijo Scholz a principios de febrero en Londres.

Durante meses, Berlín ha estado revisando opciones para Deutsche Bank. Incluso funcionarios de alto rango participaron en conversaciones informales sobre una posible fusión con el banco suizo UBS, dijeron dos personas conocedoras del asunto. No obstante, la idea se archivó rápidamente y se centraron nuevamente en promover una fusión de Deutsche Bank y Commerzbank.

En medio de la reestructuración corporativa

La baja rentabilidad, especialmente del Deutsche Bank, hace que la política esté cada vez más preocupada ante el deterioro de la economía, se dijo en los círculos gubernamentales. Aunque el Deutsche Bank acababa de regresar a la rentabilidad en 2018 después de tres años consecutivos de pérdidas, los rendimientos son tan bajos como los de cualquier competidor importante y las calificaciones crediticias son débiles. Los costos de financiamiento del instituto y las primas de riesgo son, en consecuencia, altos. Las agencias de calificación Moody’s y Fitch han proporcionado a la calificación del Deutsche Bank una perspectiva negativa, y amenazan con una reducción de la calificación crediticia. Esto haría aún más difícil la refinanciación.