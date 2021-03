Baja del dólar y el rendimiento de los bonos

de la jornada de negociación en Europa, y las monedas de más riesgo vuelven a traer atención ahora que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se estabiliza, tras la fuerte venta de bonos a escala mundial de la semana pasada.

El índice dólar, que siguió su evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, baja un 0.1 por ciento hasta 90.752.

El par EUR/USD sube un 0.1 por ciento hasta el nivel de 1.2090, tras descender un 0.9 por ciento al final de la semana pasada, su mayor caída desde abril. El GBP/USD avanza un 0.4 por ciento hasta 1.3991, mientras que el USD/JPY se mantiene sin apenas cambios en el nivel de 106.56, cerca de los máximos de seis meses registrados en 106.69 el viernes, a pesar de que la actividad industrial de Japón se expandió en febrero a su ritmo más rápido de los últimos dos años y pico.

El AUD/USD, muy sensible al riesgo, sube un 0.8 por ciento hasta el nivel de 0.7770, tras la caída del 2.1 por ciento del viernes, ya que el Banco de la Reserva de Australia dijo que compraría el doble del volumen normal de bonos a largo plazo en sus operaciones regulares de esta semana. El comité de política monetaria del banco se reúne el martes. El NZD/USD se apunta un alza del 0.9 por ciento hasta el nivel de 0.7290, revirtiendo parte de las pérdidas del 1.9 por ciento del viernes, mientras que el USD/CAD se deja un 0.5 por ciento hasta 1.2680.

Los mercados de divisas han seguido la estela del mercado mundial de bonos, en el que el rendimiento ha aumentado en previsión de la aceleración de la recuperación económica y las expectativas de que los bancos centrales tendrán que ajustar la política monetaria antes de lo que se esperaba.

Ascensos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia asciende actualmente a alrededor del 1.41 por ciento, estabilizándose tras haberse situado brevemente por encima del 1.60 por ciento la semana pasada y dando a las monedas de mayor rendimiento algo de margen para respirar.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha intentado últimamente apagar algunos fuegos, diciendo que el banco central examinaría cualquier aumento de la inflación a corto plazo, pero los datos de esta semana podrían provocar fácilmente otra chispa.

Volverá a comparecer al final de la semana, pero la atención cambiará rápidamente hacia los datos mensuales sobre el empleo no agrícola que se publica el viernes. “Las correcciones del mercado –tras largos y favorables periodos de asunción de riesgos– tienden a ser cortos y pronunciados y hasta que la Fed decida intervenir verbalmente en el mercado de bonos, diríamos que los activos de riesgo siguen siendo vulnerables durante la próxima semana y el dólar podría disfrutar de un breve repunte correctivo”, dicen los analistas de ING (AS:INGA) en una nota de investigación.

Por otra parte, el par USD/CNY se deja un 0.2 por ciento hasta 6.4627 después de que la actividad industrial de China se expandiera en febrero a su ritmo más lento de los últimos nueve meses, mientras la débil demanda del extranjero y los brotes de coronavirus lastraban la producción, según una encuesta empresarial.

El PMI del sector manufacturero de Caixin descendió hasta 50.9 puntos en febrero, frente los 51.5 de enero, registrando su tercera caída mensual consecutiva.

El BCE evitará aumento prematuro de costos

El Banco Central Europeo evitará un incremento prematuro de los costos de endeudamiento para empresas y familias que luchan por salir de la recesión inducida por la pandemia, dijo el lunes su presidenta, Christine Lagarde.

“El BCE ayudará a que las familias y las empresas puedan tener acceso al financiamiento que necesitan para capear esta tormenta, y para que puedan hacerlo con la confianza de que las condiciones financieras no se ajusten prematuramente”, sostuvo Lagarde en un discurso.

Los costos de endeudamiento han estado aumentando a ritmo constante desde comienzos del año, lo que ha generado cuestionamientos sobre el compromiso del BCE para mantenerlos bajos.

Vacuna de Johnson & Johnson

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó esta semana el uso de la vacuna contra el COVID-19 en adultos desarrollada en los laboratorios de Johnson & Johnson.

La principal particularidad de esta vacuna es que, a diferencia de las demás que ya están en uso, funciona con una sola dosis.

¿Cómo funciona la vacuna de Johnson & Johnson?

Se trata de una vacuna de vector viral. A diferencia de las demás que ya están en uso, esta vacuna funciona con una sola dosis.

Para crearla, el equipo de Johnson & Johnson tomó un adenovirus inofensivo –el vector viral– y reemplazó una pequeña parte de su componente genético con genes de las proteínas de pico (las partes externas del virus que parecen una corona) del SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19. ¿Es efectiva?

El análisis de la FDA halló que la vacuna de Johnson & Johnson muestra una eficacia del 72 por ciento en prevenir la infección en todas las variantes del COVID-19 y un 86 por ciento de efectividad en la prevención de casos severos de la enfermedad. Aunque una persona vacunada puede contagiarse, los datos sugieren que la vacuna reduce los riesgos de que requiera hospitalización o que la enfermedad le cause la muerte. ¿Qué se recomienda elegir?

Aunque la eficacia general de las vacunas Moderna y Pfizer es más alta que la de Johnson & Johnson, no se recomienda esperar hasta tener la vacuna que se desee al alcance.

