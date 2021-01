Cremas, lo mejor

La intención con Mauricio Tapia, técnico de Comunicaciones, era hablar de fútbol, especialmente del juego de su equipo contra Antigua GFC de este domingo, por la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2020.

El tema, sin embargo, derivó varias veces hacia la pandemia del coronavirus, que sigue afectando la realización de un certamen que debió terminar desde finales de diciembre del año anterior.

“Estamos bien, y tratamos de ver las cosas de forma positiva”, dice Tapia. “Tomar cada dia para mejorar y llevar al plantel a su puesta a punto para lo que nos toca enfrentar. Y no queremos dejarnos llevar por estas situaciones de si el torneo va a seguir y que si se va a jugar o no”.

Estan listos entonces para el juego contra Antigua GFC…

-Esperamos estar bien, lo mejor. Las fechas cambian, y por lo menos salimos negativos en los análisis. Tuvimos el positivo de (Kevin) Grijalva, pero eso fue una situación personal, en su familia. Los demás estamos bien y esperamos seguir asi.

¿Cómo ha sido la preparación de estos últimos dias?

-Primero que nada tomamos los recaudos sanitarios necesarios. Trabajamos con distanciamiento, por grupos, y después de esto intentaremos llegar de la mejor manera que se pueda a las finales. Jugamos contra Antigua, pero ya tenemos que pensar en las posibles llaves de semifinales que nos toque…

Hacia el título

Primero juegan contra Antigua GFC, y si pasan a semifinales, se viene otra seguidilla de partidos, aunque cortada por el microciclo de Selección y los juegos contra Puerto Rico.

Se adelantan un poco al pensar en semifinales…

-Es que queremos avanzar en el torneo. Jugamos contra Antigua, pero después se viene una semifinal, y tenemos que corregir errores y fortalecer el grupo entendiendo que el margen de falla ahora es mayor.

¿Que tanto afecta tanta pausa por los contagios?

-Después de cinco o seis meses sin jugar no tendría que afectar tanto, esto no es tan grave, y por alli enfocamos las cosas. Una semana más o una semana menos no puede cambiar el objetivo, y ese es nuestro positivismo. Estamos en una etapa de supervivencia, y el que afloja no la va a pasar bien.

Pero de alguna manera afecta, ¿no?

-Nos quita ritmo, pero nos da la posibilidad de recuperar a los lesionados o contagiados. Llegamos un poco diezmados a esta parte. El último partido lo jugamos con diez jugadores menos, si se tiene en cuenta la sanción de la Federación a tres de nuestros jugadores.

Antigua está más afectado por los contagios…

-Así es y lo comprendemos. Partiendo de eso, sería injusto que fuéramos nosotros los que nos quejamos. Los rivales son colegas y hay comunicación con ellos para saber como siguen, pero el domingo si, y entre “comillas”, vamos a sacarnos los ojos los dos equipos para estar en semifinales…