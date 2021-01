Tottenham golea y sigue en la pelea

La efectividad de los ‘Spurs’ doblegó a los ‘Whites’, en un choque de estilos entre dos equipos que juegan a imagen de sus entrenadores míticos, el portugués José Mourinho y el argentino Marcelo Bielsa.

Con un partido menos y antes de que el Liverpool se enfrente al Southampton (9º) el lunes en el cierre de esta 17ª jornada, Tottenham se colocó tercero gracias a una victoria que se le escapaba en el campeonato desde hace cuatro partidos.

“Los tres puntos son muy importantes. Creo que hemos entendido cómo ellos podían hacernos daño y cómo nosotros podíamos hacerles daño. En ese aspecto, estoy muy feliz, pero todavía pienso que lo podemos hacer mejor”, dijo Mourinho.

El Leeds empezó bien el partido, sin complejos en la utilización del balón, pero una falta evitable del macedonio Ezgjan Alioski, dentro del área, permitió a Harry Kane abrir de penal el marcador (29).

Fieles a sus principios, los jugadores de Bielsa continuaron apostando por ir hacia adelante, pero se encontraron pronto con un segundo gol en contra. Tras un buen centro de Kane, apareció el surcoreano Heung-min Son entre los dos defensas centrales para ampliar el marcador (43).

“Estoy muy feliz y agradecido a mis compañeros. No lo he conseguido solo. Necesito una gran ayuda para llegar a este logro”, dijo Son.

“Marcar cien goles con un equipo es algo grande. Estoy muy orgulloso. Es una bonita manera de iniciar un nuevo año”, añadió el surcoreano.

Era la decimotercera ocasión en que Kane y Son combinaban para marcar un gol esta temporada, igualando el récord de Premier League instaurado por Alan Shearer y Chris Sutton para Blackburn en la campaña 1994-1995.

“Estamos trabajando duro en ello desde hace mucho tiempo. Estoy un poco triste por no haber yo dado una asistencia a Harry. Él sabía que yo estaba allí para rematar. A veces es telepatía y otras hemos hablado antes”, concluyó el asiático.

Desgastados físicamente frente a rivales que tuvieron cinco días más de recuperación, debido al aplazamiento de su partido del miércoles contra Fulham (18º), por casos de covid-19, los jugadores del Leeds se mostraron menos amenazantes en el segundo acto.

El defensa belga Toby Alderweireld aprovechó esa circunstancia para marcar el tercer tanto del Tottenham al rematar de cabeza un córner (50).

Con 29 puntos, como los ‘Spurs’, Everton (5º) se inclinó en casa el viernes (1-0) ante West Ham (10º), mientras que Leicester (4º con las mismas unidades) se enfrentará a Newcastle (15º) el domingo y podrá hacerse con la tercera plaza en solitario.

En el último duelo de este sábado, el Arsenal prolongó su buen momento con una nueva victoria, esta vez una goleada por 4-0 al West Bromwich Albion (19º).

Alexandre Lacazette por partida doble (61, 65), Kieran Tierney (23) y Bukayo Saka (28) marcaron los goles de los visitantes.

El equipo de Mikel Arteta lleva tres triunfos consecutivos y sigue escalando posiciones en la clasificación, situándose ya en el 11º puesto con 23 puntos, a solo tres del Chelsea (6º).

“La energía que hay alrededor del equipo es mucho mejor y las victorias nos dan mucha confianza”, celebró Arteta.

Antes de la victoria de los ‘Gunners’, el colista Sheffield United se hundió un poco más al perder 2-0 en su visita al Crystal Palace (14º), y el Brighton (17º) y el Wolverhampton (13º) no subieron puestos en la tabla al empatar 3-3.

Por otra parte, el partido entre Burnley (16º) y Fulham (18º), inicialmente programado el domingo a las 12h00 GMT, fue aplazado debido a un aumento del número de casos positivos al covid-19 en el Fulham, anunció este sábado la Premier League.

Por la misma razón, se había aplazado el miércoles el duelo entre Fulham y Tottenham, que dio más descanso a este último equipo.

