La fiscal especial, el narco y la desmedida corrupción de un ex ministro

En Guatemala suelen ocurrir sucesos extraordinarios, dignos de Ripley.

El nombramiento de una fiscal especial para investigar los casos presentados contra Juan Francisco Sandoval acaparó la atención pública a principios de esta semana.

Karin Cristina Orellana Pinto, nombrada por el prófugo ex ministro de Comunicaciones, José Luis Benito como asesora de UDEVIPO, recontratada por el actual gobierno, seguidora de una supuesta cuenta de net center que ataca a defensores de derechos humanos estaba allí, en un lugar privilegiado concedido para dar el posible jaque mate a uno de los mejores fiscales del país, Juan Francisco Sandoval.

Los miembros de la Fundación que plantearon las denuncias contra Sandoval calificaron a Orellana como “la valiente fiscal que despertó una serie de incomodidades en los sectores más rancios de la extrema izquierda del país”. La abogada Orellana había sido acomodada en una oficina, ni más ni menos, en el mismo edificio donde opera la Fiscalía contra la Narcoactividad.

A la ex fiscal Orellana le fue rescindido el contrato por el Ministerio Público, el mismo día en que elPeriódico dio a conocer que trabajó con el exministro Benito, quien se encuentra prófugo de la justicia, luego de que se localizó la cantidad de Q122.3 millones en una vivienda que rentaba en Antigua Guatemala el 2 de noviembre pasado.

Apenas cuatro días después, “la valiente fiscal” fue sorprendida en compañía de su pareja sentimental, el supuesto narcotraficante Erasmo Martínez Díaz, en un centro comercial de la ciudad. Martínez es requerido por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, por conspiración para distribuir cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable de conocer que la misma sería importada a ese país.

Orellana ha interpuesto diversas acciones penales a favor de narcotraficantes como los integrantes de la banda, cuyo cabecilla era Alejandro Veliz, quien contrataba a personas a quienes pagaba aproximadamente US400 a cambio de viajar a Panamá con sumas de dinero no mayores de US$10 mil que lavaban en el sistema bancario del país canaleño. De regreso, los llamados mulas viajaban a Nicaragua donde les introducían cápsulas de cocaína en su cuerpo, con destino a Guatemala con destino final a Estados Unidos. Finalmente los narcotraficantes fueron condenados a penas de hasta 30 años de cárcel.

Lo anterior, convierte a todas luces a Orellana en una persona no idónea para ser nombrada fiscal especial de algún caso penal en el país.

Para cerrar con broche de oro, el fiscal Sandoval presenta un nuevo caso en contra el ex ministro de Energía, Erick Archila, lo que no deja duda sobre la forma en que estaba conectado con las diferentes empresas que pagaron sobornos por medio de desembolsos para comprar obsequios para el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

De manera profusa, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción detalla la forma en que Archila recibió Q75 millones 700 mil 811.07 y S$477 mil en comisiones ilícitas pagadas a seis sociedades mercantiles, contratistas del Estado, bajo control de Archila.

La vida de sibarita que se recetó el exfuncionario se evidencia durante la exposición de la Fiscalía que revela que del 29 de agosto al 31 de octubre de 2015, adquirió por medio de la empresa Conyers Business S.A, obras de arte en México, valoradas en US$21 mil 512.

Con el dinero del erario nacional, Archila también habría adquirido relojes, brazaletes y joyas por Q1 millón 198 mil 824.75, también se compró equipo de televisión para equipar el Canal Antigua de su propiedad, por valor de Q7 millones 201 mil 21 por medio de la sociedad en mención. Publicitas, otra empresa del exfuncionario compró equipo LED por un monto de Q817 mil 233.38 para publicidad de sus empresas, por medio de la sociedad Conyers Business.

Frente a evidencia tan contundente, el exministro publica una nota en la cual califica el caso como un intento de la Fiscalía contra la Corrupción para ganar impacto y exposición mediática.

Aunque Archila afirma que vive de manera completamente abierta y transparente en Estados Unidos, se desconoce si habrá hecho el intento por regresar al país a arreglar su situación penal.

Así las cosas, se cierra una semana más en el conmocionado país que vibra al compás de las noticias impactantes.