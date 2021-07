Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Fortalecimiento de la seguridad

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó este miércoles sobre la firma de dos acuerdos con el Gobierno de Guatemala para compartir información de seguridad y cooperación. El funcionario estadounidense, indicó que los convenios fueron firmados por el presidente, Alejandro Giammattei, y tienen como fin “que nuestros países puedan compartir información” y “mejorar la cooperación”.

Emisoras Unidas

Directores exponen situación

Los directores de tres hospitales expusieron este miércoles la situación que se registra en estos debido al aumento de casos de Covid-19 que han reportado las autoridades del Ministerio de Salud y que ha llevado a declarar una alerta roja hospitalaria. La situación ha llevado a tener que colocar pacientes en espacios que originalmente se tenían asignados a otras especialidades y servicios.

Prensa Libre

Asesinatos de mujeres

Hasta mayo de 2021, al menos 253 mujeres han sido asesinadas, de acuerdo con datos proporcionados por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). “Se ha visto un incremento con relación a los datos del año anterior. Obviamente por el tema de la pandemia sí hubo una reducción bastante fuerte en el tema de mujeres”, dijo Karla Campos, coordinadora de Transparencia del GAM.

Diario La Hora

Plantean antejuicio

Los diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentaron una solicitud de retiro de antejuicio en contra de la ministra de Salud, Amelia Flores, por las actuaciones de la funcionaria relacionadas al contrato de adquisición de la vacuna Sputnik V. El subjefe de la UNE, Orlando Blanco, detalló que buscan que Flores sea investigada por la posible comisión de los delitos de retención de información, perjurio y abuso de autoridad.

Soy502

No quieren vacunas Sputnik V

El líder magisterial exige para los maestros del sector público utilizar las vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos. No quiere la Sputnik porque: a) no quieren esperar tres meses para la segunda dosis, y b) no les garantizan una segunda dosis.