Salud se niega a entregar al MP el contrato con Rusia

La jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, Ana Marina López, informó que analiza las acciones a tomar ante la negativa del Ministerio de Salud de enviar el contrato de adquisición de la vacuna rusa Sputnik V.

López explicó que, como parte de las diligencias de investigación por la firma de ese documento, se ha solicitado información a esa cartera; sin embargo, la misma ha sido enviada incompleta y no se entregó el contrato.

La fiscal detalló que se requirió el acuerdo, los documentos de soporte del pago, informes circunstanciados de la relación con la entidad Human Vaccine, la ubicación de la sede y el nombre del contacto con quien se han realizado las negociaciones, entre otros datos.

“Ya se recibió alguna de la información requerida, sin embargo, el contrato aún no nos ha sido entregado, estamos evaluando hacer la solicitud judicialmente y que sea un juez el que ordene entregar el documento, puesto que podrían incurrir en el delito de obstrucción a la justicia”, aseguró López.

Con relación al motivo para no entregar dicho documento, la fiscal señaló que no se ha dado una razón y únicamente se ha omitido enviarlo. Se buscó una postura de ese Ministerio sobre la afirmación de la fiscalía, pero no hubo respuesta a las llamadas realizadas al vocero de la institución.

Investigan irregularidades

El MP inició de oficio una investigación luego de la publicación de elPeriódico que reveló que el Ministerio de Salud negoció con la empresa Human Vaccine, una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés), como intermediaria para la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa.

En la nota también se destaca que la empresa es nueva y su salto al mercado global empezó en 2020, cuando Rusia anunció la efectividad de la Sputnik V para evitar el contagio de COVID-19.

La entidad se habría creado para vender dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ahí figuró el nombre de Alexander Chistyakov, quien firma el contrato.

Rusia incumple entregas

El Ministerio de Salud pagó Q614.5 millones como anticipo del 50 por ciento del costo de las vacunas, y Guatemala solo ha recibido tres lotes de 150 mil unidades. En una citación, el canciller Pedro Brolo dijo no conocer todos los detalles del contrato para adquirir las dosis del medicamento.