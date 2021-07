Salud confirma primer caso de hongo negro asociado al COVID-19 en Guatemala

Imagen ilustrativa AFP

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por medio del Departamento de Epidemiología, confirmó con una alerta epidemiológica el primer caso de Mucormicosis (Hongo negro) en Guatemala. En toda América se han reportado 16 casos.

De acuerdo con la alerta, las autoridades determinaron intensificar acciones de vigilancia, prevención y control en pacientes de coronavirus que presentan comorbilidades, como diabetes mellitus, tratamientos con corticosteroides y enfermedades que comprometen el estado inmunológico de los pacientes.

Asimismo, buscarán fortalecer los laboratorios de hospitales de tercer nivel que cuenten con la capacidad para diagnosticar este tipo de infecciones.

También mencionaron el incremento de las medidas de prevención de COVID-19 enfocadas a la prevención de factores de riesgo como diabetes, inmunodeficiencia y tratamiento con esteroides. Además, señalan los procedimientos diagnósticos para los médicos tratantes.

Guatemala es el segundo país de Centroamérica en donde se ha identificado la enfermedad asociada a la COVID-19, ya que a inicios de junio de este año, Honduras confirmó su primer caso.

El primer caso de Guatemala se trata de una mujer de 56 años de Patzicía, Chimaltenango, quien fue referida desde el hospital nacional de ese departamento, por lesiones necróticas en región maxilar izquierda, región oral y paladar blando, con antecedentes de diabetes mellitus tipo II y COVID-19 positivo.

Según las autoridades, el diagnóstico del hongo negro se obtuvo el pasado 23 de junio, siendo el primer caso de mucormicosis asociada a la COVID-19 (CAM, por sus siglas en inglés).

Asimismo, informaron que una familiar de 33 años de la mujer referida también es un caso sospechoso de mucormicosis. Actualmente la mujer está siendo tratada en el Hospital General San Juan de Dios.

No es contagioso

Según la doctora Iris Cazali, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Roosevelt, esta infección no se transmite de persona a persona. Además, señaló que las principales víctimas son los pacientes con algún inmunocompromiso severo que se expongan al hongo.

Asimismo, resaltó que la manera en la que se puede evitar contraer la infección es evitar el contagio de la COVID-19, así como el uso elevado de esteroides, que es lo que provoca un sistema inmune alterado.

“Si no me infecto de COVID, no me van a dar esteroides. Si no me dan esteroides, no me van a ventilar y si no me van a ventilar tengo menos riesgo de contraer mucormicosis. Lo que hay que evitar es el contagio de coronavirus”, expresó la doctora.

Cazali mencionó que esta rara enfermedad ya había sido reportada en Guatemala en un estudio publicado en el año 2000.

