Ministros y diputados oficialistas se reúnen a puerta cerrada en el Palacio Nacional

Los ministros de Salud, Amelia Flores y de Finanzas, Álvaro González Ricci están reunidos con diputados oficialistas en el Palacio Nacional para discutir sobre la ley exención de responsabilidad por aplicación de la vacuna contra COVID-19 que está pendiente de aprobación en el Congreso.

Las bancadas recibieron en la madrugada una invitación para comparecer al Palacio para una reunión para abordar temas relacionados a la iniciativa 5933. El presidente Alejandro Giammattei no está presente en el encuentro.

Los diputados de oposición tampoco asistieron a la reunión pero se presentaron al edificio del Legislativo donde se llevará a cabo una sesión extraordinaria para continuar con la discusión de la ley.

El diputado de la UNE, Orlando Blanco dijo que ayer acordaron tener una sesión con la Ministra para que explique las comunicaciones que han tenido con los fabricantes pero que la convocatoria debió realizarse en el Congreso. “No entendemos por qué se está convocando al Palacio Nacional cuando es un tema del Organismo Legislativo, existe independencia de poderes y los ministros deben ir al Legislativo”, manifestó el parlamentario.

El congresista Bernardo Arévalo de la bancada Semilla manifestó que la sesión que está siendo convocada en el Palacio de la República no fue acordada y entendemos que no es parte del proceso parlamentario que se está llevando en este momento. “No conocemos las enmiendas y no tenemos claro cuales serían sus consecuencias” manifestó.

La diputada Sonia Gutiérrez Raguay, jefa del bloque Winaq coincidió en que la sesión se suspendió porque se introdujeron enmiendas a última hora. “Queremos saber cuales son los requerimientos de las farmacéuticas pero no nos quieren dar esa información” señaló la congresista. Añadió que la población debe tener claro que la oposición no está obstaculizando el proceso de aprobación de la ley pero no pueden votar a favor de un documento que no es claro.