Suspenden desfile de la diversidad sexual e identidad de género

El comité organizador del desfile de la diversidad sexual e identidad de género decidió posponer el evento, debido al incremento de casos positivos de COVID-19 y la crisis hospitalaria que afronta el país.

Los organizadores explicaron que en los próximos días estarán anunciando una nueva fecha para la manifestación pública. Asimismo, exigieron al Gobierno de Guatemala que tome acciones efectivas para la implementación del Plan de Vacunación.

Miembros de ese colectivo solicitaron respeto hacia esa comunidad. “Que mi amor no te ofenda, como no me ofende el tuyo. Yo respeto que amés a quien querrás amar. A la sociedad general solo pido que no me ataquen”, subrayó una de sus integrantes.