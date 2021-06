Universidad Da Vinci se suma a la denuncia contra el exdecano Juan Carlos Rodil

La Universidad Da Vinci (UDV) informó que se constituyó como agraviada en la investigación del Ministerio Público (MP) sobre la posible falsificación de documentos de una Maestría y Doctorado que fueron presentados por Marco Cornejo Marroquín y Ranulfo Rojas Cetina, respectivamente, ambos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y electos luego de adjuntar estos documentos irregulares a su expediente.

Además, la UDV pidió a la Secretaría General del MP que traslade el expediente a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y que esta sea la encargada de continuar con el proceso.

Una investigación de elPeriódico detalló que Rojas Cetina, presidente del TSE, y Cornejo Marroquín, magistrado suplente del mismo órgano electoral, presentaron certificados de actas de graduación sin concluir los cursos de Doctorado y Maestría, respectivamente, ante la Comisión de Postulación en enero de 2020.

Ambas certificaciones fueron extendidas el 7 de enero de 2020, por el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDV, Juan Carlos Rodil Quintana, quien también formó parte de la Comisión de Postulación y evaluó los expedientes.

Las actas que se usaron en la Postuladora no existen para la UDV, confirmó ayer la universidad. Además, señala que Rodil no tenía la facultad legal de firmar las certificaciones y que las fechas no corresponden a las graduaciones ni constan en los expedientes de la casa de estudios.

La directora de Asuntos Jurídicos de la UDV, Ana Beatriz Camacho, indicó que Rojas y Cornejo se graduaron hasta finales del año pasado y no como se indica en los documentos que presentaron ante la Comisión de Postulación.

De oficio

Luego de la publicación de elPeriódico, la Fiscalía Metropolitana inició una investigación de oficio el pasado 31 de mayo por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documentos privados.

La UDV aclara que ha colaborado en todos los requerimientos realizados por la Fiscalía y ha presentado la información y documentación solicitada.