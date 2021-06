Sistema de control de embarcaciones pesqueras no funciona desde mayo de 2020

El bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citó a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca) por la falta de control sobre las actividades pesqueras y que a criterio de los diputados facilita el narcotráfico.

El viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulación, Víctor Guzmán, admitió que desde que asumió en julio de 2020, el Centro de Seguimiento y Control Satelital de Embarcaciones Pesqueras no está funcionando, lo cual a criterio del diputado Carlos Barreda, solamente favorece a las lanchas rápidas autorizadas para la pesca a trasladar droga.

El director de Dipesca, Julio César Lemus, dijo tener conocimiento desde mayo de 2020 que no funcionaba el sistema con el que debían monitorear por medio de GPS la navegación de las embarcaciones.

Según Lemus, el equipo estaba obsoleto y no se había pagado el servicio de software para el monitoreo, pero indicó que ya están “trabajando para subir las licitaciones”.

“Yo no sé si están yendo a traer atún o no, porque tampoco traen el pescado acá; no usan el puerto guatemalteco. ¿Será que las embarcaciones llevan solo pescado o están llevando drogas? Porque como no hay control satelital no sabemos dónde están, ni a qué se están dedicando”, cuestionó Barreda.

El Viceministro indicó que “las embarcaciones sí tienen GPS, pero el sistema no está en funcionamiento. Sí está la persona asignada pero el sistema no está en buenas condiciones”.

Licencias pesqueras

El legislador señaló la facilidad para otorgar licencias pesqueras, sin cumplir con el monitoreo y control de las actividades, sin exigir que las mismas descarguen el pescado en los puertos guatemaltecos, como está contemplado en la Ley General de Pesca. “Desde 2016 no se daban licencias de pez dorado y tiburón, ustedes en un ratito dieron seis”, enfatizó.

El congresista también dijo que hay autorizadas lanchas tiburoneras de dos motores. “Solo que sea un tiburón supersónico el que necesiten pescar. Acá ustedes le están dando licencias a narcos y se los voy a demostrar”, dijo. Posteriormente señaló que de las nueve embarcaciones con autorización para la pesca de atún, seis son panameñas y dos ecuatorianas.

Las embarcaciones autorizadas utilizan las mismas rutas que usan los narcotraficantes, consideró Barreda después de analizar las trazas marítimas del Ministerio de la Defensa y de Gobernación sobre el tráfico de droga en el Pacífico.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Orlando Blanco, quien señaló a los funcionarios de avalar un sistema que facilita el descontrol; “están facilitando un paraíso legal y sin ningún control de sustracción de atún. Hay entes que operan no solo para la pesca sino también para actividades ilegales”.

“Ustedes han cometido incumplimiento de deberes, están beneficiando un monopolio y además ilegalmente. Ustedes están autorizando tiburoneras para que se desplacen para ir a recoger la droga que tiran los aviones o que dejan los submarinos”, aseguró Blanco.

Otras irregularidades

El director de Dipesca, en la citación, manifestó que no han impuesto sanciones en contra de las empresas autorizadas para pesca, pese a que desde 2016 ninguna de las nueve autorizadas ha cumplido con el desembarque del producto.

Barreda cuestionó sobre las sanciones en contra de las empresas porque no hay registro que cumplan con la ley, ya que la misma contempla que al menos cuatro veces al año deben utilizar los puertos guatemaltecos para descargar el pescado, favoreciendo el empleo y la inversión.

Otra de las irregularidades denunciadas fue que tres dueños concentran las autorizaciones de siete embarcaciones dedicadas a la pesca de atún, lo cual contraviene la normativa sobre concesiones; en algunos casos las empresas tienen nacionalidades distintas, pese a que el representante legal es el mismo.

Piden auditoría y denuncias

Los diputados de la UNE, que también habían citado a un representante de la Contraloría General de Cuentas (CGC), pidieron que se realizaran auditorías por el incumplimiento en la normativa del control y otorgamiento de licencias pesqueras. Además, los congresistas demandaron verificar la existencia de un fraude de ley o simulación por la múltiple representación legal de empresas autorizadas para la pesca.