Salud analiza renegociación del contrato de las vacunas Sputnik V

En una citación con la bancada Semilla, la ministra Amelia Flores aseguró que negociaron los 16 millones de dosis, pero que revisan el contrato de compra firmado ante el incumplimiento de Rusia en las entregas de vacunas.

“Se pagó la mitad, pero no significa que nos vamos a quedar ahí si no nos cumplen, en este momento nosotros no manejamos que vamos a tener los 16 millones de dosis de Sputnik; el contrato está revisándose para manejarlo de una manera diferente”, indicó Flores.

En abril pasado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), informó que abonaron Q614.5 millones –50 por ciento– para la compra de 16 millones de dosis de Sputnik V y en esa ocasión se informó que la primera entrega sería de dos millones de dosis.

Sin embargo, después de casi tres meses, Guatemala solamente ha obtenido tres envíos de 50 mil dosis cada uno, por lo que Flores informó que se encuentran analizando el contrato.

“Afortunadamente” solo se pagó la mitad

La titular de Salud indicó a los diputados que al no hacer el pago del cien por ciento de las dosis que negociaron con Rusia, “afortunadamente la otra parte –50 por ciento de las dosis que no han sido pagadas– la podemos renegociar, sin ningún tipo de multa o como se le quiera llamar”.

Además, Flores informó que se encuentran negociando con otras empresas farmacéuticas para comprar más dosis, pero que por los acuerdos de confidencialidad no podía decir el nombre de las vacunas que buscan adquirir.

La jefa del MSPAS reiteró que “no se ha hablado de ninguna penalización para Guatemala

porque son ellos los que no han cumplido” y que por eso se encontraban revisando el proceso.

Según el contrato al que elPeriódico tuvo acceso, no se establecen cronogramas y tampoco se pueden deducir responsabilidades ante el inclumplimiento de la entrega del producto.

El presidente Alejandro Giammattei, indicó que el canciller Pedro Brolo ya se reunió con el Fondo de Inversión Ruso y con la Ministra de Salud, y posteriormente conversó con su homólogo Serguéi Lavrov.

Giammattei manifestó que espera que hoy, Brolo informe sobre las reuniones que sostuvo con las autoridades rusas para tratar el tema del incumplimiento en la entrega de las vacunas, invitar a que se aumente la inversión rusa y otros puntos de la agenda que llevaba.

Viabilidad de la cancelación

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, consideró que las declaraciones de la Ministra “no tienen ningún sentido porque ellos negociaron los 16 millones y de esa cantidad pagaron la mitad, ellos hablan de un segundo hipotético contrato que no existe”.

“El problema real que no dice la Ministra, es que ese contrato no tiene ninguna garantía para el Estado de Guatemala; en un contrato normal sí se podría –recibir únicamente las dosis que se pagaron–, pero acá llevamos las de perder, en todo sentido”, señaló Marroquín.

Además, manifestó que, en el contrato, Human Vaccine a lo único que se comprometió es al pago de US$300 mil en caso de rescindir el contrato, cuando Guatemala pagó más de US$79 millones. “Anular ese contrato es perder el dinero, quien lleva las de perder es Guatemala. No se puede hablar de una segunda parte del contrato”, declaró Marroquín.

Paga Q445 mil de transporte

Las autoridades de Salud también informaron, en la citación con el bloque legislativo Semilla, que por los tres envíos de la vacuna rusa han pagado Q445 mil 447.59 a tres empresas diferentes, pero que el costo por el flete es de aproximadamente US$1 por cada dosis que se transporta.