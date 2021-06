La colonia Pablo VI registra hundimientos cada año

El fin de semana, un vehículo se hundió en un agujero que se formó en el bulevar principal de la colonia Pablo VI, zona 7 de Mixco, que fue socavado por las lluvias y por el daño del colector de aguas residuales del sector. Sin embargo, los hundimientos no son nuevos en ese poblado, pues desde 2016 cada vez que se incrementan las lluvias ocurre uno en el mismo bulevar o en otras áreas de la colonia, sin que la Municipalidad de Mixco, a cargo de Neto Bran, solucione el problema.

El año pasado, el hundimiento ocurrió en septiembre, también en el bulevar Pablo VI. La comuna mixqueña lo atribuyó al aumento de las lluvias y a la antigüedad de los colectores. En 2019 ocurrieron dos socavamientos en el mismo sector y el alcalde Bran señaló que los responsables eran las maquilas de la colonia La Brigada, quienes lanzaban químicos por los drenajes y que estos corroían la tubería.

Esta semana, Bran publicó un video en Facebook en el que aseguró que las maquilas ya no arrojan químicos por los drenajes, pero que las tuberías siguen dañadas y no han podido ser reparadas completamente. El jefe edil también mostró que uno de los colectores está siendo reparado con concreto, para evitar que este tenga fugas y que el agua no socave el suelo y provoque más hundimientos.

Según Bran, los vecinos no corren riesgo de que sus viviendas colapsen porque el problema es en el bulevar. No obstante, en 2019, un hundimiento ocurrió frente a una de las casas de la colonia. En 2016 y 2017, los socavamientos ocurrieron en el mismo sector, pese a que la alcaldía ya había hecho reparaciones en las tuberías.

Esperan informe

David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, aseguró que la institución está por finalizar un informe sobre la situación en la que se encuentra el sector. El portavoz aseguró que el hundimiento ocurrió el 3 de junio, pero que los trabajos no han finalizado.

“Es el mismo bulevar donde se ha tenido ese problema y la reparación del colector se hace solo en ese sector y se rellena, pero debería hacerse una verificación a lo largo de toda la tubería que está allí”, indicó De León.

Tuberías de 21 años

El alcalde de Mixco, Neto Bran, aseguró que las tuberías que se encuentran en la colonia Pablo VI se instalaron en 2000 y que el material metálico del que están fabricadas las hace susceptibles al daño. Bran indicó que han invertido más de Q1 millón para reparar los agujeros, pero no dio detalles del gasto. También dijo que las tuberías serán cambiadas para que no se registren nuevos hundimientos.