Bloqueos de militares perjudicaron a comunidades a nivel nacional

Pobladores de la capital y el interior del país fueron afectados por los bloqueos que realizaron ayer varios militares retirados, quienes piden al Congreso que apruebe la iniciativa de ley para que se les otorgue una compensación económica. Varios transportistas y ciudadanos manifestaron su molestia por los bloqueos. Una de las afectadas expresó que tenía una cita médica, la cual perdió por las manifestaciones.

Los pobladores también destacaron que las movilizaciones son consecuencia de las campañas electorales pasadas, debido a que candidatos como Estuardo Galdámez y el actual presidente Alejandro Giammattei prometieron el pago de un bono a cambio de votos.

En un video al que tuvo acceso elPeriódico, se observa a Giammattei en una reunión con militares retirados, en la que les prometió impulsar la Ley de Compensación Económica por la Prestación de Servicio Militar durante el Enfrentamiento Armado Interno si esta no era aprobada por el gobierno anterior.

“El que promete y no cumple no merece llamarse hombre. Yo sé que ustedes me van a ayudar. Si este gobierno no pasa la ley de dignificación, que la debería de pasar este gobierno, nosotros la vamos a impulsar”, aseguró Giammattei a los militares durante su campaña electoral.