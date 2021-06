Video | Giammattei prometió aprobar un pago para exmilitares en su campaña electoral

En un vídeo al que tuvo acceso elPeriódico, el presidente Alejandro Giammattei durante su campaña electoral en reunión con militares retirados se comprometió a impulsar la Ley de Compensación Económica por la Prestación de Servicio Militar durante el Enfrentamiento Armado Interno si el gobierno anterior no lo autorizará.

“El que promete y no cumple no merece llamarse hombre. Yo sé que ustedes me van a ayudar, si este gobierno no pasa la ley de dignificación que la deberían de pasar este gobierno, nosotros la vamos a impulsar” aseguró Giammattei durante su campaña electoral.

La iniciativa de ley 5664 fue presentada por los diputados de la bancada TODOS, Felipe Alejos Lorenzana y Ana Victoria Hernández Pérez. Fue conocido por el pleno el 3 de febrero de 2021.

EI monto que cita la iniciativa para los excombatientes suma la cantidad de Q 120 mil por cada uno y se otorgará a las personas que presentaron servicio militar durante el enfrentamiento armado en Guatemala, en el periodo comprendido entre 1960 y 1996.

En las últimas manifestaciones de los exmilitares, en marzo pasado, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez indicó que el proyecto de ley se encuentra actualmente en las comisiones de trabajo de la Defensa Nacional, Finanzas Públicas y Moneda, además, de Derechos Humanos según informó el Congreso.

Los exmilitares han bloqueado varios puntos del país para exigir al Congreso que se apruebe la iniciativa de Ley.