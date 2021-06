“La conducta de los abogados es responsabilidad personal”

¿Cuál es la situación de las denuncias contra los abogados?

A dos meses de haber tomado posesión, encontramos una mora de unos 800 expedientes, que en parte se puede explicar por las restricciones de la pandemia. Desconozco porqué el tribunal anterior no los trabajó. Estamos haciendo el inventario para determinar el estado de cada uno y asumir el compromiso de resolverlos.

¿Cuántas quejas han recibido desde el inicio de su gestión?

Aproximadamente 250, unas cien por mes.

¿Quiénes acuden a denunciar?

Este Colegio es uno, quizá el más importante a nivel nacional. La mayoría de las denuncias son porque los colegas no comparecen a las audiencias penales y los juzgados decretan el abandono de la defensa y automáticamente se crea la denuncia ante el Tribunal. En un menor número son denuncias de personas que consideran que los profesionales han faltado a la ética, a los postulados de probidad que se encuentran regulados en el código del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

¿Cuál es la falta más grave que establece ese código?

Hay sanciones verbales, públicas y privadas, pecuniarias, la suspensión temporal o la definitiva.

¿Qué conducta se sanciona con la suspensión definitiva del ejercicio profesional?

En ocasiones son los jueces los que imponen la inhabilitación como una sanción accesoria.

¿Y en el ámbito de decisión del Tribunal de Honor?

Los colegas pueden incurrir en mala práctica y tendríamos que sancionarlos gradualmente, pero hay colegas que son reincidentes.

¿Cuáles son los hechos más graves que puede llegar a cometer un abogado y que conlleven a la inhabilitación?

No está normada ni regulada una conducta como tal. Los principios sí son varios, probidad, secreto profesional… pero no hay una correspondencia entre actitud o conducta y sanción, como en el Código Penal, sino que los determina el órgano colegiado en un proceso en el que se le da espacio al agremiado para que haga uso de su derecho de defensa, para poder esclarecer y proponer medios de prueba para evidenciar que por lo que se le está denunciando no es cierto o no es como aconteció o como dice la denuncia. No hay conductas normadas, es bastante ambiguo es discrecional hasta cierto punto, porque el tribunal colegiado es el que decide la sanción.

¿Cómo han resuelto las denuncias?

Cuando asumimos, el compromiso con los agremiados es venir a trabajar por ellos; darle el prestigio que el Colegio ha perdido y como se dirigen hacia nosotros algunas personas, en son de burla. Su servidor quiere trabajar para el gremio. Ya estamos conociendo lo que nos compete. El trámite de cada solicitud de carencia de sanciones tardaba entre diez a 15 días pero implementamos un programa con capacidad para responder a más de 33 mil agremiados, porque para cada convocatoria de cargos públicos, se necesita este documento.

Con una presa de 800 denuncias en trámite… ¿Cuán legítima es una carencia de sanciones?

Mientras no haya sido sancionado el agremiado está gozando de su derecho de inocencia y no podemos negarle al agremiado ese derecho.

Hay varios abogados señalados en casos de corrupción o porque crean empresas de papel o faccionan actas irregulares, hasta lavado de dinero. ¿Cómo analiza ese contexto?

El tribunal es un órgano sancionador. A mí solo me compete conocer de las denuncias por mandato legal. Si está cometiendo algún ilícito por mandato legal le corresponde conocer al Ministerio Público. Pero acontece que es la persona no el Colegio, si bien el Colegio es mal visto, pero la responsabilidad es personal.

Usted habla de recuperar el prestigio del Colegio. ¿Cómo?

A través del trabajo. Venimos con la motivación de realizar el trabajo. Tenemos una carga bastante importante de trabajo pero tenemos la intención de venir a trabajar.

Al momento de analizar la conducta ética y de probidad ¿Cuáles son los niveles de tolerancia frente a la corrupción?

Hasta que venga alguna denuncia ya empiezo a analizar cuáles fueron los postulados que se infringieron, no es que sea solo yo, pero el órgano colegiado emite la resolución.

¿Y su apreciación personal sobre la tolerancia a la corrupción desde el ejercicio de la abogacía y el notariado?

Como le vuelvo a decir, ese es un tema eminentemente penal.

Pero también es una falta a la ética y la probidad… ¿Toleran o no la corrupción?

Necesitamos cambios, ir para adelante, demostrar que venimos a trabajar. Si un agremiado infringe algún postulado, va tener que ser sancionado, no importa si es por muy poco o mucho. A veces hay errores por inexperiencia y hay que aplicarles la sanción pero hay agremiados que reinciden.

Dos magistrados del TSE que para optar al cargo presentaron certificados de un título que no son avalados por la Universidad. Es un escándalo público que cuestiona la confianza de dos profesionales y de un decano de Derecho. ¿Cómo lo analiza el THCANG?

Tenemos un principio rector que indica que no actuamos de oficio, tiene que haber una denuncia. Tampoco puedo dar mi opinión porque si viene una denuncia ya emití opinión y dañaría mi credibilidad. Yo no conozco a las personas, soy un abogado de Quetzaltenango mi ámbito es completamente distinto.

¿Pero esos comportamientos afectan al gremio?

Son cuestiones a título personal. No hay una denuncia.

¿No será que no se denuncian los hechos porque no hay certeza de la sanción? Tienen una presa de denuncias sin resolver.

Estamos trabajando en nuestros expedientes de este año para demostrarle a la sociedad, qué es lo que pasa, que efectivamente pueden denunciar y las personas lo que quieren es una salida a esa denuncia, procede o no procede, pero con eso se dan por bien servidos. Con puro trabajo vamos a demostrar eso.

En el gremio de abogados ¿Qué referente puede mencionar de estos principios de ética y probidad?

Le comento, de momento, a título muy personal, no tengo ninguna persona. Es a través de la interpretación intelectual que su servidor realiza, verdad… El tribunal va comenzar a tener capacitaciones entre sus agremiados para eso, para que entiendan el comportamiento de la ética, moral, buenos principios, valores y postulados. No solo los abogados hemos perdido esos valores, sino la sociedad entera.

¿Cuál es su reacción cuando lee o escucha el término “abogángster”?

Como le digo, eso me motivó a querer participar, venir a demostrar a la sociedad que habemos muy buenos abogados, comprometidos, que… no nos prestamos a ese tipo de comportamientos. Si bien es cierto es el gremio también son personas y las personas vamos a demostrar que los buenos vamos a ser más, siempre. Esos descalificativos que se dan, no deberían de darse porque siempre necesitan de un abogado: cuando contraen matrimonio, divorcio… en la vida del ser humano en sociedad siempre se va necesitar de un profesional del Derecho. Esos pensamientos de personas que no conocen el fondo de la profesión que solo se dedican a decir “abogánster” o algún otro tipo de peyorativo, pues allá ellos.