Vacunación reduce la ocupación hospitalaria y la mortalidad de las personas contagiadas

Un estudio publicado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) reflejó que conforme la inmunización fue alcanzando a más personas, menos requirieron ser internados en un hospital.

El estudio realizado por los CDC detalló que la vacunación en EE. UU. comenzó el 14 de diciembre y que, hasta el 1 de mayo, ya había sido vacunada el 82 por ciento de la población con más de 65 años y el 42 por ciento de los adultos entre 18 y 49 años.

Según los CDC, la última semana de abril –hasta el 1 de mayo– se reportaron reducciones importantes en la cantidad de casos de COVID-19 detectados, las visitas al departamento de urgencias, la atención intrahospitalaria y las muertes por coronavirus.

Los CDC reportaron que las admisiones de pacientes, para tratamiento intrahospitalario se redujeron a casi un tercio, ya que en noviembre recibieron en promedio 90 mil 349 pacientes y en la última semana de abril tuvieron 33 mil 600 personas internadas por infección de COVID-19.

Además, las cifras de personas fallecidas también reportaron una sustancial reducción ya que de 19 mil 666 que murieron en la última semana de noviembre pasaron a 3 mil 918 en la última semana de abril, siendo el grupo de las personas mayores de 65 años las que más reducción mostraron –84 por ciento–.

EE. UU. pasó de tener 108 mil 689 visitas semanales al departamento de urgencias en noviembre a 46 mil 308 en la última semana de abril, cuando ya había alcanzado una alta cobertura en la inmunización de sus habitantes.

Pese a que el país norteamericano también logró una reducción del 69 por ciento en la detección de casos, la coordinadora Nacional de Vigilancia Epidemiológica del MSPAS, Lorena Gobern, señaló que todavía no se podían relajar las medidas en Guatemala y calificó las acciones de EE. UU. como “un experimento” porque se desconoce el comportamiento de las nuevas cepas.

“Incluso países que tienen coberturas de vacunación altas están teniendo aumento de casos a nivel mundial. Países como Chile e Israel, todos están teniendo un incremento de casos porque todas las medidas de prevención se relajaron y eso es lo que está sucediendo en este país”, señaló la coordinadora de Epidemiología.

Asimismo, Gobern indicó que “lo que nosotros queremos enfatizar con esto es que no podemos atenernos al ya tener una cobertura de inmunización mayor del 50 por ciento, y decir que podremos relajar medidas, esto continúa, no conocemos el comportamiento del virus. No sabemos del todo cómo estas nuevas variantes que circulan a nivel mundial pueden incidir en cambios en el aumento de la trasmisión a pesar de que las poblaciones estén vacunadas”, resaltó.

Lenta vacunación

Los reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) detallaron que 573 mil 680 personas recibieron al menos una de las dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Esa cifra hace que Guatemala sea el segundo país en Centroamérica que menos personas ha vacunado, solo por delante de Nicaragua.

Costa Rica ha administrado por lo menos una dosis de la vacuna al 27.67 por ciento de su población, seguida por El Salvador con el 21.35 por ciento y Panamá con el 20.65 por ciento de sus habitantes inmunizados.

Por su parte, Honduras tiene el 4.26 por ciento de la población con al menos una dosis, Guatemala el 3.06 por ciento y Nicaragua el 2.54 por ciento, según los datos publicados en el portal electrónico Our World in Data.

Vicepresidente pide agilizar

El vicemandatario Guillermo Castillo señaló que espera que las vacunas “vengan con mayor frecuencia y mayor cantidad” y reconoció que la aplicación de las dosis va lenta porque se pudieron realizar las gestiones con mayor antelación. Además, dijo que el MSPAS es el responsable de realizar campañas para invitar a la vacunación y dotar de las dosis a todos los centros.