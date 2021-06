Acusados de financiamiento ilegal a la UNE buscan desligarse del proceso

Juan Pablo García Castro, Julio César López Villatoro, Mynor Feizal Zimeri Corado y Víctor Duarte, todos acusados de financiar ilícitamente al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentaron una inconstitucionalidad con la que pretenden no ser juzgados por financiamiento electoral no registrado.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que las inconstitucionalidades fueron interpuestas en el Juzgado de Mayor Riesgo A y se otorgó un plazo a la fiscalía para que se pronuncie por la acción legal.

“Ellos argumentan que no les es aplicable el tipo penal contemplado en el Artículo 407-O del Código Penal (financiamiento electoral no registrado)”, indicó Sandoval. Otro argumento que mencionan es que, cuando ocurrieron los hechos, en 2015, no existía el delito por el cual fueron ligados a proceso.

Según la FECI, se estableció que la agrupación UNE recibió por lo menos Q8.1 millones que no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por este caso también está ligada a proceso la ex candidata presidencial de dicho partido político, Sandra Torres, quien está pendiente de conocer si enfrentará juicio.