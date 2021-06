Alcalde de Santa Eulalia: “Sin las remesas no tendríamos con qué vivir”

El alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango, Augusto Francisquez, manifestó que “solamente las remesas han venido a ayudar” a los pueblos de ese municipio y señaló que sin ellas no tendrían con qué vivir.

“Si es que nuestros compatriotas no hubiesen viajado a Estados Unidos o no siguieran viajando, la verdad no tendríamos con qué vivir”, subrayó el funcionario, quien agregó que por las remesas un niño puede comer, vestirse o ir a la escuela.

El jefe edil mencionó que necesitan “mucho apoyo” y agregó que “Santa Eulalia es uno de los primeros lugares en desnutrición, en mortalidad materna, y en infraestructura necesitamos un hospital”.

En ese municipio, según Francisquez, padecen “muchos problemas” con la educación. Él indicó que la municipalidad tiene 26 contratos suscritos con maestros y es esa entidad la que paga sus salarios.

“Pero no es suficiente. Aun así tenemos seis escuelas cerradas. Si quitáramos el apoyo de la municipalidad, prácticamente tendríamos 28 escuelas cerradas”, expuso el alcalde.

La mayor parte de la población de Santa Eulalia, comentó el jefe edil, vive en un clima frío y por ello no tiene producción. No obstante, sostuvo que “la municipalidad está invirtiendo en proyectos productivos”.

Entrega de alimentos

En el evento en el que se manifestó Francisquez, también participó el diputado Erick Martínez, de la UCN, además de representantes de la cartera de Educación y Agricultura.

La actividad se hizo para hacer el lanzamiento de la cuarta entrega de alimentación escolar. El gobernador de Huehuetenango, Juan de León, dijo que ese programa está beneficiando a más de 2.6 millones de niños en el país.