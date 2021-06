Hospital San Juan de Dios sigue con poco abastecimiento

El director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, reconoce el desabastecimiento de medicamentos e insumos. También admite que en el centro se pide “apoyo” a familiares de pacientes para que ellos mismos compren las medicinas. Hernández dice que la situación es “generalizada” en la red de salud pública y que obedece a que los proveedores tardan en suministrarlos, pero no sabe cuándo se normalizará la situación.

Solo ayer, empleados del hospital le enviaron una carta a Hernández en la que le notificaron que hacen falta los medicamentos dexketoprofeno, morfina, captopril, enalapril, heparina sódica, enoxaparina, hidrocortisona y paracetamol intravenoso.

El director dijo que el problema con el analgésico dexketoprofeno, no es nuevo y que se debe a que este producto es proveído mediante contrato abierto, por lo que no se puede adquirir por medio de otra modalidad de compra. Sin embargo, en los productos en contrato abierto en Guatecompras no figura dicho medicamento.

Insumos

En el mismo oficio enviado ayer a Hernández, se indica que en el San Juan de Dios también hacen falta insumos como bolsas de colostomía, catéteres venosos angiocath 20 y 22, sondas de silastic 12 y 14, sondas Foley 18, así como vendas, cánulas binasales y mascarillas con reservorio, estas dos últimas que sirven para suministrar oxígeno.

En los documentos emitidos desde el almacén de materiales y suministros del nosocomio se notificó desde el 19 de mayo de la carencia de estos productos. Incluso, en el oficio AMS-059-2021 del 2 de junio, el jefe interino del almacén, Maynor Gómez Santizo, notificó a la jefa del Departamento Clínico Médico-Quirúrgico, Norma Coyoy Macario, en el centro asistencial hacía falta papel para secarse las manos.

Empleados del hospital denunciaron que los familiares de los pacientes deben comprar insumos y medicamentos que hacen falta para que reciban atención.

Gastos

De acuerdo con una supervisión realizada por la Defensoría de la Salud de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), los pacientes que ingresan al San Juan de Dios gastan entre Q500 y Q6 mil 500 para comprar medicamentos. Según la Defensoría, hasta el fin de semana el abastecimiento de medicamentos en el hospital era del 45 por ciento.