“elPeriódico” recibe premio Rey de España al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica

El presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, viajó a España para recibir de manos del rey Felipe VI el galardón al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, el cual forma parte de la XXXVII edición de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

Los 10 premios fueron entregados por el rey Felipe VI a periodistas cubanos, mexicanos, colombianos, brasileños y de Guatemala, representada por el presidente de elPeriódico; todos los galardonados recibieron una escultura elaborada por el artista Joaquín Vaquero.

El premio fue otorgado por primera vez en 1983 por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Según la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, los condecorados son “un magnífico ejemplo de periodismo de excelencia por la forma en la que ejercen su labor”.

Además, Cañas manifestó que el galardón a elPeriódico obedece a que el medio de comunicación continúa haciendo periodismo a pesar de dificultades, atentados sufridos y campañas de desprestigio.

Cañas consideró que esos actos son técnicas utilizadas para intentar acallar las voces incómodas de los medios de comunicación.

El jurado tomó en cuenta que elPeriódico tiene una historia de 25 años y coincidió en el valor del “trabajo incansable de un periodismo de denuncia e investigación por el que su director y equipo han sufrido atentados, persecuciones, campañas de desprestigio y hasta bloqueos comerciales”.

Asimismo, EFE reconoció que la supervivencia de una verdadera empresa periodística en Guatemala se basa en tener tenacidad en medio de un contexto hostil; de sostener valores y convicciones; de trabajar con honestidad e integridad, en medio de un contexto corrupto, capaz de corromper a cualquiera.



Los periodistas de Cuba, México, Colombia, Brasil y Guatemala fueron reconocidos por su ardua labor. EFE

Palabras del rey

“Los periodistas son más necesarios que nunca, como herramienta para combatir las noticias falsas y la saturación informativa y por su papel de servicio público para que la sociedad disponga de información fiable y rigurosa”, aseguró el rey durante la ceremonia de premiación.

Además, el jefe del Estado consideró que “en un entorno de saturación informativa y de desinformación, los periodistas son más necesarios que nunca. La verificación de datos es un pilar fundamental en la construcción de certezas o en la orientación dentro de la incertidumbre”, reflexionó el rey.

Carmen Calvo, viceministra primera de Gobierno y ministra de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática de España, expresó: “Con estos premios no hacemos otra cosa que continuar tejiendo los vasos comunicantes que nos unen como comunidad cultural en el mundo”.

A lo largo de la historia de los Premios internacionales de periodismo Rey de España, medios de comunicación como El País, Revista 5w –de España–, Amazonia Real –de Brasil– y elPeriódico –de Guatemala– han recibido el galardón.

EFE

Abrigo vital

En una entrevista con la agencia EFE, Zamora reconoció que elPeriódico pasó de la marginalidad y soledad rutinaria a estar abrigado por el galardón.

El presidente de elPeriódico dijo que el premio “significa que alguien se fijó en nuestro trabajo” por lo que es un galardón de gran valor; “lo recibimos con humildad y aprecio. Nos sentimos reconfortados y muy acompañados”, enfatizó Zamora.

“Hemos vivido una incipiente transformación, buscando no solo tener presencia escrita. Estamos buscando una transformación para tener mayor énfasis en lo digital, pero en esencia somos los mismos. Diría que colectivamente tenemos 180 años y no 25 años de estar en la lucha, en la brega. La lucha sigue siendo la misma: Guatemala sigue siendo un reino de impunidad y de corrupción”, describió el fundador de elPeriódico.

Zamora señaló que “cada cuatro años elegimos un presidente ladrón, un dictador que nos gobierna en una amalgama con intereses del crimen organizado, las mafias del narcotráfico y con el poder establecido”.

“Ante la ausencia de mecanismo e instituciones, sin herramientas de rendición de cuentas, lo que queda son pequeños medios como elPeriódico, que forzamos alguna pequeña presión para que la gente tenga, si no un castigo o una persecución penal, pues por lo menos una vergüenza pública”, enfatizó Zamora.

Como parte de las acciones en contra de elPeriódico, Zamora recordó que al terminar la presidencia de Otto Pérez Molina en 2015 el equipo del medio se redujo de 500 a 150 personas; además, cuenta que aún tienen 35 denuncias penales en su contra, de las casi 200 recibidas en los últimos años.



Los 10 periodistas galardonados recibieron una escultura del artista Joaquín Vaquero. EFE

Reducción de premios

La presidenta de EFE dijo ayer que de los 10 premios que entregan cada año, ahora pasarán a seis trabajos que destaquen por su contenido, alineado con las políticas de periodismo narrativo, desarrollo social, medio ambiental y cultural; además existirá un premio por fotografía y uno más para el mejor medio de comunicación Iberoamericano.

Felicitación

Representantes de la Agencia EFE en Centroamérica enviaron una felicitación a elPeriódico por el premio Rey de España al Medio Destacado de Iberoamérica.

“Como compañeros de región, de viaje periodístico, día a día, nos sentimos entusiasmados con que elPeriódico haya sido reconocido con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y queremos felicitar efusivamente y a través vuestro tanto al equipo directivo como a todos los trabajadores que hacéis posible, desde hace 25 años, lo que ya se ha convertido en una referencia ejemplar para el periodismo hispanohablante”, señala la misiva enviada y firmada por Jairo Alberto Mejía Ramos, Director of Business Development. North, Central America and the Caribbean; Juan Pablo Fernández Cebrián, gerente Comercial de Centroamérica y Alejandro Varela, director editorial en Centroamérica de EFE.